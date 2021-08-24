В Камском Устье рядом с зоной отдыха обнаружили кости — видео

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В Камском Устье рядом с зоной отдыха, где находятся беседки, мангалы и строятся гостиничные домики, обнаружили кости. На этом месте в XVII—XVIII веках находилось кладбище, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас на местах захоронений устраиваю пикники туристы, люди приезжают туда, чтобы отдохнуть. Местные жители посещают эту территорию редко. История с останками оказалась резонансной, и власти Камско-Устьинский района пообещали принять меры, однако вопрос о демонтаже мангалов остается открытым.

На входе на территорию, рядом с которой обнаружили кости, установлен забор. Табличка на нем гласит, что это территория общественного самоуправления и там находится парк, заложенный в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 2019 году в Аксубаевском районе Татарстана нефтяники проводили земляные работы по прокладке нефтепровода и обнаружили древнее захоронение. Кладбище находится между поселками Кызыл Тау и Новые Киязлы. Среди останков были обнаружены кости детей и женщин. Тогда «копатели» предположили, что захоронение относится к XIII—XIV векам.



Татьяна Демина