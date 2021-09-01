День в истории: триллион на ВСМ «Москва — Казань», теракт в Беслане и основание Кенигсберга

Чем примечательна дата 1 сентября

Фото: Роман Хасаев

Сегодня, 1 сентября, международный праздник День знаний. В разные годы и столетия в этот день основали крепость Кенигсберг — ныне город Калининград, презентовали первый в мире научно-фантастический фильм, открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок, был основан ВГИК, началась Вторая мировая война, в Атлантическом океане нашли обломки «Титаника», в Беслане произошел чудовищный теракт. Родились в первый день сентября русская царица, вторая жена Алексея Михайловича — Наталья Нарышкина, английский экономист и философ Уильям Стэнли Джевонс, поэт Серебряного века Иннокентий Анненский, американский писатель Эдгар Берроуз, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Рокки Марчиано, ученый, член правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Легасов. Умерли правитель Франции, «Король-Солнце» Людовик XIV де Бурбон, ирландский писатель Ричард Стил, дядя Пушкина, русский поэт Василий Пушкин, русский химик Александр Зайцев, французский писатель Франсуа Мориак. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Указы о праздновании 1000-летия Казани, убийство «крепкого орешка» из Бугульмы

В 1837 году в Казани при больнице Приказа общественного призрения заработала мужская фельдшерская школа — сегодня Казанский медицинский колледж. После открытия она перешла в распоряжение земства и стала именоваться земской фельдшерской школой. Спустя 40 лет в ней появилось и отделение для женщин. После Октябрьской революции на базе школы создали первую советскую фельдшерско-акушерскую школу, а в 1924-м ее объединили со школой медсестер. Так появился медицинский техникум, который спустя пять лет присоединили к фармтехникуму. В 1954 учреждение переименовали в Казанское базовое медицинское училище, а в 1991-м — в медицинский колледж (КБМК).

В 1953 году первых студентов принял Елабужский государственный педагогический институт, созданный 19 августа постановлением Совета Министров РСФСР на базе местного учительского института. Приемную кампанию в новый вуз объявили еще 1 апреля — институт был готов принять на обучение на два факультета: физико-математический и филологический. В 2003 году его преобразовали в Елабужский государственный педагогический университет, в 2011-м присоединили к Казанском федеральному университету. На сегодняшний день вуз функционирует как Елабужский институт КФУ.

Фото: wikipedia.org

В 1997-м патриарх Московской и Всея Руси Алексий II в Казани отслужил литургию в Петропавловском соборе и благословил курсантов танкового училища. После этого на скоростном катере «Линда» он отплыл в Свияжск — Успенский мужской монастырь остров-града за несколько дней до его визита вернули РПЦ. Затем он добрался до Зеленодольска, откуда уехал в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Там прошла торжественная встреча: дорога, по которой шел Патриарх Алексий, усыпали цветами. Святейший внимательно осмотрел монастырь, пообщался с его наместником архимандритом Всеволодом и братией, а также отслужил молебен в Грузинском соборе.

В 1999 году президенты России и Татарстана подписали указы «О праздновании 1000-летия основания города Казани». С инициативой празднования юбилея татарстанской столицы в августе 2005-го к московскому Кремлю обратились власти республики. На тот момент глава государства Борис Ельцин, «учитывая историческое и культурное значение Казани крупнейшего политического, научно-производственного и культурного центра России, внесшего большой вклад в сокровищницу мировой цивилизации, и в связи с исполняющимся в 2005 году 1000-летием города», постановил принять предложение. В связи с этим, на федеральном и региональным уровне образовали комиссии по подготовке к празднованию знаменательной даты. Основанием послужили рекомендации международной научной конференции «Средневековая Казань: возникновение, развитие». В ней с 31 мая по 4 июля 1999-го участвовали более 150 исследователей из 16 стран мира. Помимо этого, приложение №1 к указу президенту Татарстана Минтимера Шаймиева гласило: «Принять предложение президиума Казанского объединенного Совета народных депутатов и администрации города Казани о проведении Дня города Казани ежегодно 30 августа в День образования Республики Татарстан».

Фото: orion-art.ru

В 2015 году президент России Владимир Путин в своем интервью сообщил о согласовании параметров совместного финансирования высокоскоростной магистрали Москва — Казань. В нее совместно с китайскими партнерами планировалось инвестировать свыше 1 трлн рублей. Шесть лет назад глава государства заявлял, что магистраль заработает уже к 2020 году и станет модельным проектом для российско-китайского взаимодействия в области транспорта и инфраструктуры. Однако в прошлом году министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин уведомил, что проект ВСМ пока «положили» на полку, несмотря на то, что проектирование на территории Татарстана завершили. В апреле этого года в РДЖ заявили, что продолжают работу над ВСМ Москва — Казань, проектная документация уже готова. «Предпоследний этап проекта получил положительное заключение Главгосэкспертизы в марте, а получения положительной экспертизы на последний участок до Казани мы ждем в этом году», — рассказал тогда замгендиректора РЖД Андрей Макаров.

В 2016 году в Набережных Челнах открыли набережную реки Мелекеска. В значимом для автограда событии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который в онлайн-режиме делился со своими подписчиками в Instagram фотографиями нового общественного пространства.

В тот же день и год уже в Казани открылся новый корпус Международной школы, а в Челнах заработала новая школа. Она стала первой, которую построили в автограде за последние 20 лет. Возвели ее в рекордно короткие сроки — всего за год.



В прошлом году в Бугульме убили известного предпринимателя Евгения Деданина, на которого еще в сентябре 2018 года в его же доме напали злоумышленники в силиконовых масках с пистолетами. Первое сообщение о расстреле бизнесмена пришло 1 сентября в 14.32, с переулка Базовский, где находится производственная база торгового дома «Изобилие» — преступник в бейсболке и с пистолетом поджидал жертву на парковке и открыл стрельбу в спину. Деданин получил три раны — в сердце, шею и в голову, но продержался до больницы, где и умер. Расследование убийства взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Убийцей Деданина оказался уроженец Армении Араик Мирзоян. Из его показаний следовало, что на убийство он пошел из мести за смерть друга Ивана Нетроголова, который вместе с Владиславом Колоярцевым и пытался ограбить Деданина, но получил смертельные ранения. На Деданина заводили дело о превышении пределов самообороны, но затем преследование бизнесмена посчитали незаконным. В апреле 2021 Бугульминский суд отправил убийцу Деданина на 12 лет в колонию строгого режима.



Евгений Деданин. Фото: соцсети

День знаний, основание ТАСС и теракт в Беслане

В 1904 году в Санкт-Петербурге появилось первое официальное российское информационное агентство, задачей которого было «сообщать внутри Империи и за границей политические, финансовые, экономические, торговые и другие имеющие общественный интерес сведения». За время своего более чем векового существования Санкт-Петербургское телеграфное агентство неоднократно меняло свое название. Оно работало как Петроградское телеграфное агентство (ПТА), Российское телеграфное Агентство при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете (РОСТА), Телеграфное Агентство Союза Советских Социалистических Республик (ТАСС). После распада СССР оно стало называться «Информационное телеграфное агентство России». В сентябре 2014 года ИТАР-ТАСС вернулся к одному из своих прежних названий — ТАСС.

В 1910-м в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок. Так в Российской империи началось их серийное производство. За первый год своей работы Апрелевский завод грампластинок выпустил порядка 400 тысяч дисков под марками Metropol и Record. После революции на предприятии появился отдел «Советская пластинка» — на продукции начали изображать ласточку, которая держит в клюве нотный знак золотистого цвета. В 1964-м Апрелевский завод стал частью фирмы грамзаписи «Мелодия». Однако со временем спрос россиян на пластинки падал, предприятие начало терпеть убытки. Последнюю партию своего товара завод выпустил в 1997 году.

Фото: periskop.su

В 1919 году была основана Государственная школа кинематографии, ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова или ВГИК. Первым руководителем стал артист и режиссер Владимир Гардин, набравший в первый год обучения 40 студентов, вместе с которыми он приступил к созданию фильмов. Уже к 7 ноября они выпустили киноскетч «Железная пята», а через полгода — агитационный фильм «В дни борьбы». Постепенно в вузе появились киноинженерный факультет, мастерская мультипликационного фильма, декоративное отделение, сценарные курсы и так далее. На сегодняшний день институт является одной из главных российских кузниц творческих кадров.

В 1964-м советские жители впервые увидели детскую телепередачу «Спокойной ночи, малыши!». По сегодняшний день российские дети смотрят небольшие эпизоды с участием известных кукол-животных Хрюши, Степашки, Фили и Каркуши. Начинается передача по-прежнему с песни «Спят усталые игрушки», а заканчиваются пожеланиями всем ребятам, мальчикам и девочкам, спокойной ночи.

Ежегодно 1 сентября в России для школьников и студентов после летних каникул начинается новый учебный год. В школах по всей стране проходят праздничные линейки — отмечают День знаний. До середины 30-ых годов прошлого столетия единой даты начала нового учебного года в стране не было и лишь советские власти предписали принимать в школы всех детей в возрасте от 8 до 10 лет осенью. Спустя некоторое время 1 сентября как единую дату начала занятий установили и для высших учебных заведений. Сам День знаний как всенародный праздник учредили лишь в 1984-м указом президиума Верховного Совета СССР от 15 июня. В тот же год его впервые отпраздновали.

В 2004 году во время праздничной линейки отряд из 30 с лишним террористов под руководством Расула Хачбарова, известного также как Полковник, захватил среднюю школу №1 в городе Беслан (Северная Осетия). Открыв стрельбу в воздух, боевики согнали присутствующих в здание. По официальным данным, жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из которых — дети. В заложники тогда попали школьники, их родители, некоторые из которых пришли на праздник с маленькими детьми, учителя и сотрудники школы — всего 1128 человек. После того, как в спортзале прогремели два взрыва, учреждение 3 сентября решили штурмовать. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. Из-за большого количества погибших в бесланской школе пришлось создать отдельное кладбище. Похороны проходили под проливным дождем 5 и 6 сентября. Спустя год память о жертвах трагедии увековечили памятником «Древо скорби». Вокруг здания школьного спортзала, где преступники удерживали заложников, возвели мемориальный саркофаг. Теракт в Беслане вызвал резонанс во всем мире. Европейский Совет начал свое заседание с минуты молчания, а флаги стран перед его зданием в Страсбурге приспустили. В следующие дни после теракта в Москве, Лондоне, Риме, Париже и других крупных городах мира прошли крупные митинги и акции против терроризма.



Фото: wikimedia.org

В 2020 году на 77-м году жизни умер Народный артист России Борис Клюев, известный многим россиянам как Николай Петрович Воронин из ситкома «Воронины». В пресс-службе Малого театра уточнили, что он был болен, а сама актер за два года до своей смерти рассказывал, что у него диагностировали рак легких. Телезрителю Клюев знаком по ролям в кинофильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить», а на сцене Малого театра он сыграл в таких постановках как «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва» и так далее.



Первый в мире научно-фантастический фильм, начало Второй мировой войны

В 1225 году рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар в месте впадения реки Преголи в Балтийское море основали крепость Кенигсберг (нем. Königsberg). Спустя время на этом месте появился город с одноименным названием. Долгое время им владели немецкие князья, с начала XVIII века там даже короновали прусских королей. Во время Семилетней войны Кенигсберг пал, после чего стал владением Российской империи, пока император Петр III не вернул город прусскому королю Фридриху II. По решению Потсдамской конференции после Второй мировой войны в 1945 году Кенигсберг вошел в состав СССР, а спустя год, после смерти «всесоюзного старосты» Михаила Калинина, власти переименовали его в Калининград. До 1991 года город оставался военной базой страны и был закрыт для туристов.

В 1902 году во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну» (фр. Le Voyage dans la Lune). Режиссер Жорж Мельес создал свою работу по мотивам произведения Жюля Верна. В «Путешествии на Луну» можно увидеть первые в мире спецэффекты, созданные самим же Мельесом. Долгое время фильм был доступен без финального фрагмента торжественной встречи путешественников, но в 2002 году во Франции случайно обнаружили полную копию кинокартины, которая не только содержала этот момент, но и была раскрашена вручную. Ее отреставрировали и показали на Порденонском фестивале немых фильмов в 2003-м.

В 1939 году Германия напала на Польшу — так началась Вторая мировая война, продолжавшаяся шесть кровопролитных лет. Рано утром немецкие войска по всему периметру границы с Польшей без объявления войны приступили к масштабному наступлению. В этот же день им удалось взять Данциг. За пару дней до нападения Германия разыграла Глейвицкую провокацию, ставшую поводом к началу захвата Польши. Сотрудники немецкой СС, переодевшись в польскую военную форму, напали на радиостанцию в польском Глейвице и выпустили в эфир антигерманское воззвание на польском языке. На следующий день глава Третьего рейха Адольф Гитлер в обращении к народу заявил, что Польша напала на их государство. Вторая мировая война, продолжавшаяся до 2 сентября 1945-го, стала крупнейшим вооруженным конфликтом за всю историю человечества и унесла десятки миллионов человеческих жизней.

В 1985 году, спустя 73 года после крушения «Титаника», американо-французская экспедиция обнаружила его обломки в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. То, что осталось от лайнера, находилось в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд. В 2019 году международная команда дайверов на подлодке впервые с 2005 года спустилась к затонувшему судну и обнаружила, что части «Титаника» разложились до основания, однако некоторые фрагменты все еще целы.