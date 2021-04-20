В РЖД заявили, что продолжают работу над проектом ВСМ Москва — Казань

В РЖД заявили, что продолжают работу над проектом высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань. Об этом заявил на брифинге с журналистами замгендиректора компании Андрей Макаров.

По его словам, документация проекта ВСМ Москва — Казань полностью разработана.

«Предпоследний этап проекта получил положительное заключение Главгосэкспертизы в марте, а получения положительной экспертизы на последний участок до Казани мы ждем в этом году. Если решение о строительстве будет принято, у нас уже будет полностью готовая документация», — сказал Макаров.

При этом, даже если к проекту вернутся через несколько лет, обновить готовую документацию, по словам Макарова, будет легче, чем разработать новую.

Проект ВСМ Москва — Казань должен был начать реализовываться еще в 2016 году. Позже в правительстве посчитали целесообразным строительство первого участка ВСМ Москва — Казань до Нижнего Новгорода. Глава РСПП Александр Шохин назвал ВСМ Москва — Казань самым дорогим проектом. При этом он согласился, что проект перспективный для инвестиций.



Ольга Плешкова