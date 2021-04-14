День в истории: пожар на КАМАЗе, Долина гейзеров на Камчатке и гибель «Титаника»

Чем примечательна дата 14 апреля

Фото: «Гибель «Титаника» (1912). Вилли Штёвер/wikipedia.org

Сегодня, 14 апреля, мир может вспомнить о таких трагических событиях как крушение «Титаника» или покушение на 16-го президента США Авраама Линкольна. В Татарстане — это день памяти татарского писателя и литературоведа Рафаэля Мустафина. Однако дата ознаменовалась также положительными и даже прогрессивными событиями: решением о создании Торгово-промышленной палаты Татарстана, открытием Долины гейзеров на Камчатке и «днем рождения» первого автомобиля Volvo. 14 апреля на свет появились известный государственный деятель Российской Империи Петр Столыпин, русский писатель, литературный критик Василий Яновский, российский рок-музыкант Петр Мамонов и многие другие. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Идея создания ТПП Татарстана, начало недельного пожара на заводе КАМАЗа

14 апреля 1969 года в Татарстане появился Болгарский государственный историко-мемориальный природный комплекс (ныне Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник). Он является старейшим музеем-заповедником республики и самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества. Комплекс не имеет мировых аналогов. Он хранит память о таких исчезнувших государствах как Волжская Болгария и Золотая Орда (музей-заповедник находится на территории первой столицы Золотой Орды (ставки Бату-хана и Улуса Джучи), располагавшейся там в XIII веке). В этом памятном месте предки казанских татар волжские болгары в 922 году официально приняли ислам. Основной фонд музея насчитывает около 105 тыс. предметов.

14 апреля 1992 года в Казани начал работу первый Конгресс деловых кругов Татарстана. Именно на нем было принято решение о создании в республике Торгово-промышленной палаты. Идея была поддержана первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Однако юридическую регистрацию как общественная, независимая, некоммерческая организация ТПП Татарстана получила лишь спустя 7 месяцев — 11 ноября. На сегодняшний день она входит в систему торгово-промышленных палат России как самостоятельная организация.

Фото из фондов музея КАМАЗа/chelny-izvest.ru

14 апреля 1993 года — трагическая дата в истории завода двигателей КАМАЗа — вечером на предприятии вспыхнул пожар, который удалось потушить лишь спустя неделю, 21 апреля. Причиной возгорания стало короткое замыкание в кабельном канале. За 20 минут огонь распространился по всему зданию и почти полностью уничтожил корпус и технологическое оборудование. Счастливым моментом в этой истории стало отсутствие жертв. После происшествия будущее завода оказалось под угрозой: первый зампредседателя правительства России Егор Гайдар заявил, что не стоит его восстанавливать, якобы западная техника все равно лучше отечественной. Однако предприятие удалось восстановить в сравнительно короткие сроки — уже в декабре там сделали первую закладку двигателя из новых деталей, а уже через год, 2 апреля 1994 года, на заводе собрали первый после пожара двигатель КАМАЗ-7405.

14 апреля 2011 года в Казани, не дожив до своего 80-летия один месяц, ушел из жизни выдающийся татарский писатель, литературовед, литературный критик, лауреат Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая Рафаэль Мустафин. Долгое время он болел. За свою жизни Мустафин успел поработать учителем, секретарем райкома комсомола в Бавлинском районе, собственным корреспондентом газеты «Литература и жизнь», главредом художественных программ Казанской студии телевидения, ответственным секретарем Союза писателей Татарстана, главным редактором литературно-художественных журналов «Казан утлары» и «Татарстан». Свою жизнь он посвятил изучению судьбы поэта-героя Мусы Джалиля.

Усиление контроля за цензурой, «Первенец» на Камчатке

В 1801 году 14 апреля ознаменовалось одной из либеральных реформ нового императора — Александра Первого — он ликвидировал Тайную экспедицию при Сенате, учрежденную еще во время правления Екатерины II. Указом государя при допросах запрещались пытки, а заниматься следствием по политическим делам уполномочили местные судебные учреждения «на тех же самых правилах, каковые и во всех уголовных преступлениях наблюдаются».

Фото: wikipedia.org

14 апреля 1842 года российский император Николай Первый подписал один из самых известных документов периода его правления — Указ об обязанных крестьянах. Акт предусматривал право крестьян уйти от своего помещика за выплату «выкупа». Однако практической значимости Указ не имел: по данным историков, за 16 лет его действия личную свободу получили 0,26 процента крепостных от их общей численности. Такой провал связывают с тем, что документ не наделял крестьян правом получения земли в собственность, без которой они не могли прокормиться.

14 апреля 1848 года в Российской империи появился «Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений», получивший негласное название «бутурлинский», так как был назван в честь его председателя — графа Дмитрия Бутурлина. Основной задачей ведомства стал надзор за соблюдением цензуры. За 7 лет его работы одобрение получили лишь три журнала — «Северная пчела», «Библиотека для чтения» и «Москвитянин». Под опалу Комитета попали известные русские писатели Салтыков-Щедрин и Тургенев.

80 лет назад, 14 апреля 1941 года, на Камчатке гидролог Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и проводник ительмен Анисифор Крупенин обнаружили первый гейзер, получивший название «Первенец». Находка посодействовала открытию на полуострове Долины гейзеров, одного из наиболее крупных гейзерных полей в мире. «Вдруг с противоположного берега из маленькой парящей площадки… ударила прямо в нас косо направленная струя кипятка в сопровождении клубов пара и подземного грохота… Мы страшно перепугались, прижались друг к другу, сидим и не знаем, что нас ждет. Поведение вулканов непредсказуемо», — поделилась своими воспоминаниями Устинова.

Фото: wikipedia.org

В Советском Союзе 14 апреля 1961 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении почетного звания «Летчик-космонавт СССР». Первым его получил советский первооткрыватель космоса Юрий Гагарин, а в последующем его удостоились все советские космонавты. В дополнение к званию шли грамота Президиума ВС СССР и серебряный нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР», который полагалось носить на правой стороне груди. До конца 1991 года звания удостоились 72 космонавта, последним из которых стал Токтар Аубакиров, совершивший полет в космос на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир».

«День рождения» первого автомобиля Volvo, столкновение «Титаника» с айсбергом

В 1912 году подходившее к концу 14 апреля стало началом одной из самых известных морских катастроф — самый большой на тот момент океанский лайнер «Титаник», вышедший в свой первый рейс, столкнулся с айсбергом. Трагедия случилась в северной части Атлантического океана и обернулась гибелью более тысячи человек (от 1 495 до 1 635 человек). Вероятно, крушения «Титаника» можно было бы избежать. Однако лайнер продолжал идти почти на максимальной скорости несмотря на предупреждения других судов, пересекавших Северную Атлантику.

14 апреля считается днем рождения первого автомобиля Volvo. Именно в этот день в 1927 году в Швеции в городе Гётеборг с конвейера выпустили первый серийный легковой автомобиль «OV-4» под названием «Jacob». Машина была выполнена в традиционном для того времени дизайне с открытым кузовом и имела 1,9-литровый четырехцилиндровый двигатель. «Первенец» Вольво мог разгоняться до 90 км в час. Кузов автомобиля был окрашен в темно-синий цвет, крылья — в черный. Каркас кузова изготавливался из ясеня и березы и обшивался листовым металлом. Известно, что к «премьере» машину готовили в спешке и утром 14 апреля выяснилось, что автомобиль может двигаться лишь в одном направлении — назад, но проблему устранили. Дизайнеры первой машины «Вольво» позаботились и об убранстве — там располагались небольшая ваза для цветов и пепельница.

Фото: wikipedia.org

14 апреля 1929 года на городской трассе Монте-Карло под покровительством почетного президента Автомобильного клуба Монако Принца Луиса II состоялся Гран-при Монако. До 1948 года мероприятие проводилось как независимые спортивные состязания. В первом мероприятии приняли участие участие 16 гонщиков, проехавших 100 кругов общей протяженностью 318 км. Победителем автозабега стал Williams, представлявший команду Molsheim на автомобиле Bugatti 35-B». На сегодняшний день гонка считается одной из самых престижных наряду с Ле Ман (Mans 24 hour) и Индианаполис (Indianapolis 500).

14 апреля 1931 года в Испании свергли монархию в лице последнего короля короля Альфонсо XIII. В стране с этого вся власть перешла Временному правительству, сформированному лидерами ведущих республиканских партий. Это стало первым к шагом к провозглашению Испании «демократической республикой трудящихся всех классов, построенной на началах свободы и справедливости» и лишению дворянства всех привилегий.

14 апреля 1865 года стал роковым днем для 16-го президента США Авраама Линкольна — он стал первым убитым американским лидером. Смертельное ранение он получил в театре Форда на спектакле «Наш американский кузен», где проникший в ложу актер Джон Уилкс Бут, поддерживающий южан, выстрелил ему в голову. От полученной травмы Линкольн умер не приходя в сознание утром следующего дня, 15 апреля.