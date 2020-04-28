В Минтрансе Татарстана рассказали, что проект ВСМ Москва — Казань пока «положили на полку»

Проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили на некоторое время, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

«Проект ВСМ пока «положили» на полку. Хотя проектирование на территории республики мы завершили. Надеемся, что в лучшей экономической ситуации к этому проекту мы еще вернемся», — рассказал он.

Ранее политолог Сергей Михеев сообщил, что крупные инфраструктурные проекты помогут России избежать катастрофического уровня безработицы. Эксперт убежден, что необходимо строить ВСМ Москва — Казань, несмотря на убыточность проекта.

