«Пистолет купил, патроны нашел»: убийца бизнесмена Деданина каяться в суде не стал

В Бугульме огласили признательные показания повара Араика Мирзаяна, обвиняемого в расправе над предпринимателем из мести

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Показания давать отказался, прощения просить не стал. С таким результатом накануне закончилась попытка судебного допроса 54-летнего Араика Мирзояна. Ранее он признался в убийстве легендарного бугульминского предпринимателя Евгения Деданина из мести за друзей, погибших при нападении на его дом. Подробные признания Мирзояна из протоколов Следкома огласили в суде. На заседании один из свидетелей рассказал, как стрелок добивал уже лежащего бугульминского бизнесмена.

«Подошел к Деданину — пульса уже не было»



Всего за пару заседаний Бугульминский горсуд дошел до стадии допроса подсудимого по делу об убийстве в Бугульме предпринимателя Евгения Деданина. Правда перед этим на вопросы ответили последние свидетели стороны обвинения. Двое из них были непосредственными очевидцами расстрела совладельца торгового дома «Изобилие» 1 сентября 2020 года.

Водитель Сергей Сорокин вспоминал, как в тот день заехал на продовольственную базу «Изобилия» забрать мусорные контейнеры. Видел и Евгения Деданина — тот разговаривал с товарищем возле склада метрах в 30-50 от машины, и убийцу.

«Мужчина сидел между двух легковых машин темного цвета. Когда он повернулся боком, я заметил [на его лице] черную маску», — поделился свидетель. — Я пошел в машину и услышал первый хлопок. Еще два [выстрела] я уже видел. Видел, как Деданин упал... Мужчина подошел к нему — выстрелил, по-моему, в висок и в бок. И все — он перешагнул [через тело] и пошел».

По словам Сорокина, бежать стрелок кинулся, когда за ним с крыльца рванули работники торгового дома. «Я тоже добежал до конца склада и вернулся. Подошел к Деданину, проверил пульс, но пульса уже не было».

Системный администратор торгового дома Илья Косолапов был вынужден наблюдать расстрел своего шефа уже после трагедии, искал этот момент на записях камер видеонаблюдения, чтобы передать силовикам. Они зафиксировали и подход убийцы к месту преступления.

«Некто в темной одежде идет по переулку Базовскому, заходит на базу, ждет возле входа основного — какое-то время. Потом подъезжает Евгений Александрович, разговаривает с кем-то [во дворе], идет в сторону выхода, после этого человек стреляет в него. Евгений Александрович падает, человек убегает».

Третий из допрошенных вчера свидетелей Виктор Чурин оказался у базы уже после задержания стрелка, которого догнали у оставленной в отдалении машины брат убитого и сотрудники производственной базы. Ранее в суде они отмечали — сопротивления Араик Мирзоян не оказывал. Со слов Чурина, когда он подъехал, Мирзоян уже лежал на земле: «Я спросил ребят — в чем дело, сказали — стреляли в Евгения Александровича Деданина... У меня с собой были наручники в рюкзаке, предложил свои услуги... Дальше стояли, ждали полицию».

Орудием мести стал пистолет убитого Деданиным Колоярцева

Допросить подсудимого суд не смог. Тот заявил, что ранее уже много рассказал и новые показания давать не желает. По ходатайству гособвинителя Лейсан Сабировой на заседании огласили протоколы допросов Мирзояна в ходе предварительного следствия. В том числе — полученные при проверке показаний на месте преступления на следующий день после расстрела. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Бугульминского горсуда.

Напомним, вывоз подконвойного 2 сентября на территорию базы «Изобилие» охраняли силовики с автоматами, а сам Мирзоян был не только в наручниках, но еще и в каске и бронежилете. Вероятно, были основания опасаться за его жизнь.

На тех допросах и проверках гражданин республики Армения рассказывал: «Весной 2020 года около кафе «Мираж» в самарском поселке Береза (где обвиняемый работал поваром) нашел шесть пистолетных патронов, после чего решил убить Деданина, чтобы отомстить ему за смерть своих друзей Нетроголова и Колоярцева».

Из показаний следует, что орудие преступления — пистолет — повар Мирзоян покупал за 3 тысячи рублей как раз у Колоярцева зимой 2016-го «для самообороны», тогда этот пистолет был газовым. А весной 2020-го по просьбе будущего убийцы его переделали в боевой. Умельца следователям Мирзоян не сдал.

Стоит напомнить — 12 сентября 2018 года жители Самарской области 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев с пистолетами в руках проникли в дом Деданина в Бугульме через забор с соседнего участка и открытую дверь гаража, напали на хозяев и их гостя, связали и стали требовать денег. Затем повели Деданина чтобы отключил камеры видеонаблюдения, а тот смог разорвать хомуты-стяжки на руках и схватил на кухне два ножа. Потом вспоминал в интервью «Реальному времени», как преступники повалили его на пол, и он отбивался ножами.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа застала два трупа. Посмертно самарцев обвинили в разбое, а сдавшего им жилье фитнес-тренера Андрея Климанова — в организации этого преступления. Но по итогам двух судебных процессов приговорили тренера к 2 годам и 8 месяцам колонии лишь за пособничество покушению на грабеж. На свободе он оказался за несколько месяцев до расстрела Деданина.

Со слов повара-киллера, с Нетроголовом и Колоярцевым он познакомился еще в 2014-м, когда перебрался в Самарскую область. С первым дружил, со вторым приятельствовал. Ездил на опознание их тел в Бугульму, заказывал памятники на их могилы. Решившись на месть, в 2020-го приезжал в Бугульму еще несколько раз. 1 сентября перед началом рабочего дня припарковал Hyundai Creta недалеко от ресторана «Аристократ» по соседству с базой «Изобилия» и пошел на ее территорию. Там дождался Деданина и трижды выстрелил в него.

«Показания подтверждаете?» — поинтересовалась у обвиняемого судья Ильмира Хисматуллина. Тот ответил утвердительно. Затем сообщил, что и вину признает. А вот на простой вопрос: «В содеянном раскаиваетесь?» последовало продолжительное молчание и невнятный ответ: «Не так».

— Ну как понять «не так»?.. Или не желаете отвечать на вопрос?

— Не желаю, — ответил подсудимый.

После исследования письменных материалов дела суд объявил перерыв до 1 апреля, дав время сторонам для подготовки к прениям.