«При досмотре изъяты 48,6 миллиона» — «откат» по проекту беспилотников «Орлан»?

По ходатайству ФСБ казанский суд арестовал наличные, с которыми взяли соисполнителя гособоронзаказа

Фото: Ирина Плотникова

В деле о полумиллиардной афере с поставкой комплектующих для беспилотников «Орлан-10» появилась коррупционная составляющая. Вахитовский райсуд Казани наложил арест на чемодан с миллионами, которые оперативники УФСБ по Татарстану изъяли при личном досмотре у руководителя компании, работавшей по оборонному заказу над проектом беспилотных комплексов «Орлан-10». Сам руководитель на заседании суда не пожелал объяснить, где взял 40 миллионов наличными, передает журналист «Реального времени».

Полшков и полста миллионов



Как стало известно «Реальному времени», с предполагаемым «откатом» в Казани повязали 51-летнего замдиректора по финансовым вопросам ООО «СТД-Радикс» Андрея Полшкова. Сейчас его обвиняют в сговоре с директором АО «Казанский завод «Электроприбор» Павлом Шацких и хищении 446 млн рублей из бюджета, выделенных в 2017—2020 годах в рамках государственного оборонного заказа, путем незаконного завышения цены комплектующих для производства беспилотников «Орлан-10» в питерском ООО «Специальный технологический центр».

Речь идет об уникальном изделии, которое служит «глазами» крылатым машинам-разведчикам российской армии, что уже прошли боевые испытания в Сирии. «Электроприбор» поставляет «глаза» в СТЦ, используя для своего изделия комплектующие поставщика «СТД-Радикс».

Дело о мошенничестве сотрудники УФСБ по Татарстану расследуют с 8 июня текущего года. Но финансист с миллионами попался чекистам на три недели раньше. Об этом вчера на заседании Вахитовского райсуда Казани сообщил следователь Ильдар Хасанзянов.

На заседании суда обвиняемый Андрей Полшков уклонился от комментария по содержимому рюкзака и чемодана: «У меня пояснений нет. Пояснения даст адвокат».

С его слов, 15 мая сотрудниками УФСБ произведен личный досмотр Полшкова, в ходе которого «обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 48 миллионов 600 тысяч рублей в наличной форме». Из протокола досмотра, проведенного при понятых, следует: в рюкзаке финдиректора коммерческой фирмы среди личных вещей лежал пакет с пятитысячными купюрами на 7 млн рублей, а под крышкой его чемодана скрывалась более внушительная сумма — 41,6 млн рублей.

«Объяснить происхождение столь ценного груза миллионер не смог, а каких-либо документов, подтверждающих законность владения, силовики не обнаружили», — довел до суда следователь и попросил суд наложить арест на 48,6 млн рублей.

«Есть основания полагать, что эти средства были получены в результате преступных действий обвиняемых Полшкова и Шацких, могли предназначаться в качестве средства совершения преступления», — поделился двумя версиями Хасанзянов. И подкрепил их фактами — официальный доход обвиняемого коммерсанта из «СТД-Радикс» с 2017 по 2020 годы составил немногим более 17 млн рублей.

На данный момент участие «Электроприбора» в данном оборонном проекте приостановлено, сообщил «Реальному времени» днем ранее арестованный топ-менеджер казанского завода.

Ходатайство следователя УФСБ поддержал замначальника отдела прокуратуры Татарстана Тимур Нуриев.

«Взятка» или легализация?

Место оперативного досмотра миллионера в суде не прозвучало. Источники «Реального времени» говорят: его взяли на вокзале перед отправкой в одну из российских столиц. Именно поэтому в деле и появилась версия о возможной доставке «отката» представителям госзаказчика. Наряду с версией, что вывоз денег осуществлялся с целью легализации похищенного ранее.

Что пояснял после досмотра сам перевозчик миллионов еще в статусе свидетеля, силовики не сообщают. На заседании суда обвиняемый Андрей Полшков уклонился от комментария по содержимому рюкзака и чемодана: «У меня пояснений нет. Пояснения даст адвокат».

Отметим, в 2000-х Андрей Вячеславович работал в столице в качестве ИП в сферах грузового автотранспорта и розничной торговли пищевыми продуктами, выступал гендиректором и совладельцем минимум в шести компаниях Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга со специализацией венчурное инвестирование (ООО «ТК «Маслоторг», ХК «Раздолье Груп», ТК «Раздолье Груп»), оптовая торговля пищевыми маслами и жирами (ООО «ТД «Маслоторг», «Юникс»), оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ООО «Маслобаза «Эдельвейс»). В настоящее время все компании ликвидированы.

Ходатайство следователя УФСБ поддержал замначальника отдела прокуратуры Татарстана Тимур Нуриев. По его мнению, если дело дойдет до приговора, то изъятые 48,5 млн могут быть конфискованы либо пойти на возмещение ущерба.

«У нас назначена экспертиза по поводу того, куда делись средства, похищенные Шацких и Полшковым. Надеюсь, она даст четкий ответ», — сообщил представитель следственной группы Хасанзянов.

Адвокат обвиняемого Мария Маслова возражала. Она уточнила у следователя, чем подтверждается криминальная версия о происхождении миллионов, есть ли показания свидетелей. Тот ответил, что сам факт наличия столь крупной суммы без обоснования законного способа ее получения «дает основания предполагать» худшее.

«У нас назначена экспертиза по поводу того, куда делись средства, похищенные Шацких и Полшковым. Надеюсь, она даст четкий ответ», — сообщил представитель следственной группы Хасанзянов.

Защитник Маслова просила суд в аресте миллионов отказать. По ее мнению, довод о преступном происхождении денег — пока лишь предположение, а доказательств у ФСБ нет. «Никакой привязки к материалам уголовного дела [о мошенничестве] по происхождению этих денег не имеется, как и о том, что они принадлежат Полшкову», — сообщила адвокат. А еще заметила: в деле пока нет гражданских исков, да и причастность обоих обвиняемых «к совершению какого-либо преступления» еще является предметом доказывания.

ФСБ: «Свидетель из «СТЦ» знал Полшкова как сотрудника «Электроприбора»

Судья Айрат Галлямов удовлетворил ходатайство ФСБ об аресте изъятого «багажа» обвиняемого. А по другому ходатайству вынес постановление о продлении этому фигуранту домашнего ареста еще на три месяца — до 8 ноября.

В данной части арестант возражений не высказывал, лишь просил дать ему возможность гулять час-два в день. «У меня очень маленькая квартира», — сообщил он суду. Защита подсветила выпиской из Росреестра по общей площади «маленькой» квартиры в одном из ЖК в пригороде Казани — 47 квадратов. К слову, зарегистрирован обвиняемый в Москве, но проживает с дочерью и гражданской супругой в Татарстане.

За рамками заседания защита подтвердила «Реальному времени»: с обвинением в мошенничестве замгенерального фирмы «СТД-Радикс» не согласен.

По мнению следствия, более мягкая мера пресечения для фигуранта чревата оказанием воздействия на свидетелей и попытками скрыться. «Его загранпаспорт пока найти не удалось», — признался следователь Хасанзянов, зато рассказал о зафиксированной попытке замдиректора «Радикса» вместе с директором «Электроприбора» скрыть следы преступления:

«Шацких звонил свидетелям и просил их подписать документы, обосновывающие привлечение определенного лица… В ходе этого звонка присутствовал сам Полшков. Кроме того, свидетель — должностное лицо из ООО «СТЦ» (исполнитель госзаказа по беспилотникам «Орлан» — прим. ред.) — знал Полшкова как сотрудника «Электроприбора». Питерская фирма [СТЦ] не знала, что «СТД-Радикс» вообще существует и привлечена в качестве соисполнителя».

Добиться послаблений домашнего ареста обвиняемому не удалось.

За рамками заседания защита подтвердила «Реальному времени»: с обвинением в мошенничестве замгенерального фирмы «СТД-Радикс» не согласен. Вопрос о наличных миллионов оставила без комментариев. Версию двух адвокатов Павла Шацких о содержимом рюкзака и чемодана пока выяснить не удалось. Недавно с них взяли подписку о неразглашении.

В УФСБ по РТ ход расследования также не комментируют.

Источники «Реального времени» полагают, что в случае подтверждения «откатной» версии в деле о поставках комплектующих для беспилотников может появиться эпизод покушения на коммерческий подкуп в особо крупном размере. Статья 204 УК РФ предусматривает за данное преступление до 12 лет колонии и в то же время «амнистию» для добровольно признавшихся.