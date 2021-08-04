«По «Орлану» тормознулись»: посадка гендиректора «Электроприбора» ударила по оборонзаказу

«Ущерб» сокращается, работа стоит — арестованный «генерал» о промежуточных итогах своего уголовного преследования

Фото: Ирина Плотникова

В УФСБ по Татарстану создана целая следственная группа по делу об афере с комплектующими для беспилотников «Орлан-10». Не все причастные к уводу полумиллиарда из бюджета установлены. Следователи опасаются связей обвиняемого гендиректора АО «Казанский завод «Электроприбор» в «государственном аппарате РТ». Сам арестованный Павел Шацких накануне не добился выхода из СИЗО, но в разговоре с журналистом «Реального времени» заявил: к финалу следствия «ущерб» дойдет до нуля».

«Имея широкий круг связей в государственном аппарате РТ»



Два месяца за решеткой не сломили казанского «генерала» от оборонки. На заседание суда по вопросу, где он проведет следующие три месяца, Павел Шацких прибыл в наручниках, в белоснежной футболке от итальянского производителя и темных джинсах. От камер журналистов не прятался, в какой-то момент разговора со своими защитниками рассмеялся.

Надежды тысячного коллектива завода «Электроприбор» на скорый возврат шефа к работе вчера не оправдались. Не сработали пока и письма в его защиту в адрес президентов, министров и руководителей силовых ведомств федерального и регионального уровня. Вахитовский суд Казани посчитал, что даже под домашним арестом обвиняемый может создать проблемы следствию и оставил его до 8 ноября в СИЗО.

Само ходатайство следователя УФСБ по РТ Ильдара Хасанзянова в суде прозвучало лаконично — даже без суммы предполагаемого ущерба. Он напомнил, Шацких обвиняется в особо крупном мошенническом хищении бюджетных средств в рамках государственного оборонного заказа, причем в составе группы лиц.

«По месту содержания под стражей обвиняемый характеризуется отрицательно», — сообщил следователь. Но не стал уточнять, какие именно нарушения режима со стороны экс-депутата Казгордумы в татарстанском СИЗО-1.

Павел Шацких прибыл в наручниках, в белоснежной футболке и темных джинсах. От камер журналистов не прятался. Фото: Ирина Плотникова

Хасанзянов напомнил уже звучавший при избрании меры пресечения довод: «Шацких пытался скрыть следы совершенного преступления, подготовив документы, обосновывающие правомерность привлечения определенных сумм от соисполнителей государственных контрактов, убеждая свидетелей подписать их прошлыми датами». Также представитель следственной группы УФСБ сослался на наличие у обвиняемого загранпаспорта и поделился мнением, что фигурант может скрыться и влиять на пока недопрошенных свидетелей и подчиненных, «материально зависимых» от него.

Из следующей фразы в поддержку ходатайства стало ясно: чекисты определились с кругом причастных к преступлению лиц, но не со всеми успели провести следственные действия. А потому есть опасения, что Шацких на воле предупредит недопрошенных и вообще создаст препятствия производству по делу, «общаясь со своими соучастниками и имея широкий круг связей в государственном аппарате республики Татарстан».

Шацких о приостановке работ по госзаказу и «абсурдных» цифрах

Следователь объяснил, что в ближайшие месяцы он с коллегами намерен продолжить допросы свидетелей, провести судебную бухгалтерскую экспертизу и осмотреть весь объем изъятых по делу документов.

Замначальника отдела прокуратуры РТ Тимур Нуриев поддержал позицию УФСБ, заявив, что считает ходатайство обоснованным.

Из оглашенного судьей Айратом Галлямовым следовало: в качестве обвиняемого по делу допрошен не только Павел Шацких, но и второй фигурант этого дела — замдиректора по финансовым вопросам ООО «СТД-Радикс» Андрей Полшков.

Замначальника отдела прокуратуры РТ Тимур Нуриев поддержал позицию УФСБ, заявив, что считает ходатайство обоснованным. Фото: Ирина Плотникова

Напомним, в постановлении УФСБ о возбуждении дела фигурировала версия: оба руководителя похитили 446,2 млн рублей по 26 госконтрактам для нужд Минобороны путем завышения цены закупки комплектующих у «СТД-Радикс», начиная с 2017 года.

При этом «Электроприбор» выступал соисполнителем госконтракта, поставляя в питерский «Специальный технологический центр» (СТЦ) гиростабилизированные телекамеры — «глаза» для производства многофункциональных беспилотников «Орлан-10». В свою очередь московское «СТД-Радикс» с производственной базой в Казани обеспечивало «Электроприбор» комплектующими по данному проекту.

Именно к этим поставкам появились претензии у ФСБ, тогда как от госзаказчика претензий не поступало. А ведь в этом сегменте, по данным источников «Реального времени», казанский завод успел стать монополистом, полностью закрывая потребности производства беспилотников для нужд российской армии. В том числе по проекту «Орлан-10», чьи крылатые разведчики засветились в ходе боевых действий в Сирии.

Сам Павел Шацких в перерыве заседания дал понять, что старается отслеживать ситуацию с оборонными контрактами предприятия. С его слов, «в основном гособоронзаказ завод выполняет». На вопрос «Реального времени» о дальнейшем участии «Электроприбора» в проекте «Орлан-10» гендиректор ответил так: «К сожалению, пока тормознулось. Но намерены продолжать...»

«Электроприбор» выступал соисполнителем госконтракта, поставляя в питерский «Специальный технологический центр» гиростабилизированные телекамеры для производства многофункциональных беспилотников «Орлан-10». Фото: techcult.ru

Обвиняемый заявил, что никаких 446 миллионов рублей, фигурирующих в деле, «изначально не было». «Это абсурдная цифра просто: если купить за рубль и продать за рубль», — оценил он версию следствия.

— Вторая цифра уже с учетом затрат — около 200 миллионов, но она тоже некорректно посчитана... Где 400, а где 200? Думаю, дальше все пойдет в тех же темпах и дойдет до нуля, — поделился оптимистичным прогнозом арестованный гендиректор.



— Надежда есть? — уточнила журналист «РВ».



— У меня не надежда, а уверенность!

Далее Павел Шацких добавил, что его уверенность распространяется и на партнера из «СТД-Радикс». А вот вопрос, чем заслужил отрицательную характеристику в СИЗО, переадресовал к следователю.

«Я попросил бы следствие выбирать выражения!»

Адвокат обвиняемого Руслан Мадифуров считает, что слова следствия об угрозах национальной безопасности страны и уводе бюджетных средств не подкреплены доказательствами: «Из представленных [в суд] материалов однозначно следует — никакого хищения денежных средств в размере 446 млн рублей — это почти полмиллиарда рублей — осуществлено моим подзащитным не было!»

Мадифиров пояснил, что вопросы о распределении и движении вышеназванной суммы следователи даже не ставили перед экспертом, несмотря на соответствующие ходатайства защиты. Почему этого не сделано — потому что со спецсчетов даже рубль не уйдет просто так, рассуждал адвокат, утверждая, что о причастности его клиента ничего в представленных материалах нет: «к сожалению, для следствия, к счастью, для нас».

Защитник предложил заменить директору стратегического предприятия реальный арест домашним, оставив под «ежеминутным контролем» уполномоченных органов.

Адвокаты обвиняемого Руслан Мадифуров и Ольга Шелковникова. Фото: Ирина Плотникова

Второй адвокат обвиняемого Ольга Шелковникова попеняла силовикам на повтор доводов двухмесячной давности с так и не изъятым загранпаспортом и неустановленными свидетелями. «Мы все прекрасно понимаем, экономические составы в большей части доказываются документами, а никак не свидетельскими показаниями», — добавила она, сообщив, что документы эти изъяты, и оформить доказательства задним числом у Шацких возможности нет.

«Кроме голых слов, там больше ничего нет», — категорично оценил материалы обвинения сам арестованный. А затем оценил ключевой довод в пользу посадки — ту самую упомянутую следователем попытку «скрыть следы совершенного преступления» путем убеждения свидетелей подделать некий документ задним числом. С его слов, попытку эту силовики усмотрели в совершенно обычном телефонном звонке одному из подчиненных.

— Нет никакой причинно-следственной связи между этим документом и инкриминируемым мне преступлением, — считает Павел Шацких. — Не «совершенным», а инкриминируемым. Я попросил бы следствие выбирать выражения!.. В материалах дела есть документы, подтверждающие мои слова.

Оглашать материалы ни защита, ни председательствующий судья не стали. В совещательной комнате председательствующий Айрат Галлямов принял решение — арест продлить.

Присутствующий на заседании следователь и пресс-служба УФСБ по Татарстану от комментариев по «беспилотному» делу отказались. Защита была вынуждена воздержаться от деталей: незадолго до заседания с обоих адвокатов взяли подписку о неразглашении материалов предварительного следствия. Под угрозой уголовного преследования.