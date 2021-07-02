«Генерала» казанского завода «Электроприбор» «приземлили» за беспилотники «Орлан»

По версии ФСБ, на поставке камер для применявшихся в Сирии «авиаразведчиков» наварили 446,3 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Ни медали министра обороны РФ, ни яркие речи двух адвокатов, ни заступничество руководителей Торгово-промышленной палаты РТ и холдинга «Ак Барс» не помогли сегодня Павлу Шацких выйти на волю. Верховный суд Татарстана оставил обвиняемого гендиректора ОАО «Казанский завод «Электроприбор» в СИЗО до 8 августа. «Реальное время» выяснило — сколько следователей ФСБ работают по этому делу, кого они считают подельником в полумиллиардной афере с поставкой комплектующих для боевых беспилотников и кто стал соседом Шацких по камере.

Чекисты присмотрелись к «глазам» для «Орлана»



«Благодаря деятельности Павла Александровича были спасены сотни и тысячи жизней российских солдат», — сообщил сегодня Верховному суду РТ адвокат Руслан Мадифуров, подчеркивая важность работы завода «Электроприбор» и его директора над государственным оборонным заказом. «Как минимум он заслужил право оказаться на время следствия не в изоляторе на улице Япеева, а хотя бы под домашним арестом», — считает защитник.

Лишь на фоне уголовного дела стало известно, что «Электроприбор» на протяжении последних лет участвовал в программе производства многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10», разработанного питерским «Специальным технологическим центром». Этот беспилотный комплекс входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ-Т3, благодаря чему может проводить разведку с воздуха и транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами. Три года назад комплекс с наземной станцией на базе шасси КАМАЗ был принят на вооружение Минобороны РФ. Не секрет, что именно эти беспилотники засветились в ходе боевых действий в Сирии.

По данным «Реального времени», казанское предприятие занималось производством камер или, проще говоря, «глаза» для Орлана-10. Причем наращивало объемы и не имело претензий от заказчика. Претензии неожиданно появились со стороны силовиков.

Лишь на фоне уголовного дела стало известно, что «Электроприбор» на протяжении последних лет участвовал в программе производства многофункционального беспилотного комплекса «Орлан-10». Фото wikipedia.org

Еще в сентябре 2020 года началась проверка чекистов по «беспилотным» госконтрактам завода. 8 июня сотрудники УФСБ по РТ возбудили дело по мошенничеству в особо крупном размере — первое за долгие годы работы ведомства. Чаще всего дела по статье 159 УК РФ расследует полиция, сотрудники СКР — реже, в тех случаях, когда к аферам причастны должностные лица. Заметим, дело об аферах с контрактами на беспилотники в отношении гендиректора казанского ОКБ им. Симонова сопровождали опера ФСБ, но расследовали в СКР. Перед его направлением в суд кассация и апелляция аннулировали решения о заключении Александра Гомзина под стражу, сейчас в истории на полмиллиарда разбирается Верховный суд РТ.

Как выяснило «Реальное время», новое дело ФСБ было возбуждено в отношении Павла Шацких и Андрея Полшкова, замдиректора по финансовым вопросам ООО «СТД-Радикс» (специализируется на выпуске приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления). По версии следствия, в сговоре оба руководителя похитили 446,2 млн рублей по 26 госконтрактам для нужд Минобороны — путем завышения цены закупки комплектующих у «СТД-Радикс» с 2017 года. Офис этой компании находится в Москве, а производственная база — в Казани.

10 июня подозреваемых задержали, а 12 июня, в субботний день, привезли в Вахитовский суд Казани и попросили заключить Шацких под стражу, а Полшкова — под домашний арест. Суд с ходатайствами согласился, с учетом рапорта следствия о помехах со стороны первого фигуранта: «...Установлено, что в ходе совершенного преступления Шацких, обоснованно опасаясь привлечения к уголовной ответственности, пытался скрыть следы совершенного преступления — представить в адрес заказчика документы, его не изобличающие, убеждая свидетеля подписать их прошлыми датами и пытаясь тем самым запутать и ввести в заблуждение органы предварительного следствия».

Также силовики ссылались на то, что гендиректор завода может скрыться, повлиять на еще не допрошенных свидетелей — работников предприятия, «предупредить иных причастных к совершению преступления» и «уничтожить значимые доказательства».

Как выяснило «Реальное время», для расследования этого дела в УФСБ создали целую следственную группу из семи-восьми сотрудников. От комментариев по результатам работы пока воздерживаются.

В суде его защищали адвокаты Руслан Мадифуров и Ольга Шелковникова. Фото: Ирина Плотникова

Под ударом — 1300 работников и судьба предприятия?

Меру пресечения обжаловали оба фигуранта. 26 июня Полшков и его адвокат просили Верховный суд РТ смягчить условия домашнего ареста — разрешить прогулки. Суд не согласился.

Обвиняемый гендиректор «Электроприбора» сегодня участвовал в заседании по видео-коференц-связи из СИЗО-1 Казани. В суде его защищали адвокаты Руслан Мадифуров и Ольга Шелковникова. Они настаивали на незаконности его ареста и необоснованности подозрений. К материалам дела они просили приобщить выписки из приказов главы Минобороны Сергея Шойгу о награждении «генерала» казанской оборонки медалью «За трудовую доблесть» (август 2019 года) и медалью «За достижения в развитии инновационных технологий» (февраль 2018 года).

Кроме того, до суда довели ходатайства о смягчении меры пресечения от руководителя ТПП РТ Шамиля Агеева, председателя совета директоров завода «Электроприбор» Геннадия Дивавина и лидера заводского профкома. Положительную характеристику арестованному руководителю дал и гендиректор АО «Холдинговая компания Ак Барс» Иван Егоров.

Объемное ходатайство направил руководитель регионального отделения Российского профсоюза трудящихся авиапрома Равиль Фасхутдинов. Вот несколько отрывков оттуда: «Уважение к Павлу Александровичу в коллективе носит не показной, а откровенный и заслуженный характер... Задержание и арест гендиректора уже сказались и еще больше скажутся в дальнейшем на работе предприятия и жизни трудового коллектива, насчитывающего около 1300 человек... Деятельность нормально работающего предприятия и жизни тысяч людей могут быть основательно подорваны и даже разрушены... Мы убеждены, что случившееся является недоразумением, и просим Верховный суд РТ изменить меру пресечения...»

К материалам дела адвокаты просили приобщить выписки из приказов главы Минобороны Сергея Шойгу о награждении «генерала» казанской оборонки. Фото: Ирина Плотникова

Как защита цитировала начальника УФСБ

По версии защиты, суд первой инстанции не проверил данные о причастности фигуранта к преступлению. Адвокат Мадифуров сообщил — противовесом предъявленному обвинению служит постановление от 28 мая начальника УФСБ по РТ Игоря Хвостикова о передаче материалов оперативно-разыскной деятельности органу следствия.

«ООО «СТД-Радикс» завысило стоимость реализованных казанскому заводу «Электроприбор» комплектующих с учетом положенного им максимального размера плановой рентабельности, в результате чего необоснованно получило в распоряжение 446 миллионов 271 тысяч 64 рубля. В 2018—2019 годах Шацких присвоено 2 миллиона 32 тысячи, причитающихся в виде дивидендов от деятельности «СТД-Радикс» одному из учредителей компании», — процитировал Мадифуров выводы постановления. — В документе генерал-майора вообще нет речи о том, что кто-то украл 446 миллионов рублей, и в материалах дела нет документов, подтверждающих вывод такой суммы — выписки, движение средств, обнаружение на счетах огромной суммы...»

Со слов адвоката, присвоение средств в крупном размере его клиенту почему-то не вменяют. «Это не означает, что с присвоением мы согласны», — заметил он уже после заседания. А в зале Верховного суда обратил внимание на то, что второй не признавший вину фигурант почему-то сразу был поставлен следствием в более мягкие условия — в части меры пресечения.

«У нас встал весь завод «Электроприбор», все гособоронзаказы, все было на нем», — продолжил Мадифуров и просил прислушаться к мнению авторитетных общественных заступников Шацких: «Он не злейший преступник, не рецидивист, а человек, который столько сделал для Родины!»

В постановлении о возбуждении дела отсутствует ссылка — что фигурант сделал с полученными деньгами, обратил ли в свою пользу, потратил в интересах третьих лиц, заметила в свою очередь адвокат Ольга Шелковникова: «Следствие говорит только о завышении цен, и тем самым якобы Шацких совершил мошеннические действия...» Защитников удивляет — почему аналогичная цена поставок комплектующих от фирмы из Смоленска, с которой «Электроприбор» работал до 2017 года силовиков не интересует. По некоторым данным, контракт с прежним поставщиком расторгли по инициативе петербуржцев, потому что полученное в итоге устройство работало плохо. А вот союз с «СТД-Радикс» оказался более удачным.

К слову, в отсутствие официальных комментариев следствия первая «народная» версия по делу Шацких была предсказуемой — «заказ федералов», желающих прибрать к рукам набирающий обороты сегмент оборонки.

Представитель прокуратуры РТ Ильфат Габдрахманов просил суд отказать в жалобах защиты. Фото: Ирина Плотникова

Шацких: «Бенефициары или выгодоприобретатели имеются»

Представитель прокуратуры РТ Ильфат Габдрахманов просил суд отказать в жалобах защиты.

Сам рулевой «Электроприбора» сегодня заявил, что уже на первом допросе изъявил желание активно содействовать в установлении истины: «Поскольку это репутация — и моя личная, и репутация вверенного мне предприятия, которое уже более 100 лет осуществляет деятельность в области авиационного приборостроения».

Со слов Павла Шацких, обвинение в мошенничестве стало для него тяжелым испытанием, но строится оно «в большей степени на предположениях, а не на доказанных фактах». В частности, на показаниях подозреваемого-обвиняемого Полшкова. «При этом совершенно не учтены показания технических специалистов, которые могли бы пролить свет на эту историю», — сообщил он суду и просил смягчить меру пресечения.

Пока председательствующий судья Валентина Селиваненко находилась в совещательной комнате, Павел Шацких кратко пояснил свою позицию насчет народной версии о заказе:

— Я бы пока воздержался от комментариев, слишком мало информации, — заметил он. — Думаю, в ходе разбирательства реальная картина будет установлена. Но я могу заверить, что бенефициары или выгодоприобретатели в связи с негативным развитием ситуации на заводе — они имеются...

Также арестованный выразил опасения по поводу проблем с контрактами на разработку новой продукции по госзаказу. «Риски совершенно реальные», — заметил он.

Верховный суд РТ оставил Шацких в СИЗО.

Как выяснило «Реальное время», в числе его сокамерников оказался легендарный колумбиец Алехандро Валеро: в 2018-м его объявили в розыск по делу о краже бриллиантов и сапфиров на 160 млн рублей, а в этом году экстрадировали из Аргентины. После первого же продления ареста иностранец выдал место, где зарыл «клад».

Казанский «Электроприбор» обеспечивает БПЛА «Орлан-10» гиростабилизированными телекамерами, которые идут в дополнение к фотографической технике. Фото avtoalfa.com

Самый массовый беспилотник российской армии

Казанский «Электроприбор» обеспечивает БПЛА «Орлан-10» гиростабилизированными телекамерами, которые идут в дополнение к фотографической технике. Они отвечают за обзорное видение и фиксацию (проще говоря, казанцы настраивают «глаза» беспилотника). Причем наш завод является единственным российским поставщиком, который на 100% закрывает потребность в комплектации всего серийного производства беспилотников для нужд российской армии. Финальным производителем БПЛА «Орлан-10» является его разработчик — «Специальный технологический центр» (СТЦ), у «Электроприбора» — статус поставщика второго-третьего уровня.

Важно отметить, что «Орлан-10» на сегодняшний день является самым массовым типом БПЛА в российской армии: их общее количество достигло 200 единиц.

По данным издания «Военное обозрение», первые поставки в войска начались после 2012 года, и с тех пор «Орланы» хорошо зарекомендовали себя в ходе разведывательных полетов в Сирии. При этом они не только вели разведку и контролировали точность авиаударов, но и выдавали целеуказание российским боевым самолетам, вертолетам и артиллерийским системам. «Орлан» только не несет вооружения. Легкий российский беспилотник используется и как система управления и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени при управлении огнем 152-мм САУ «Мста-С» и РСЗО, получающих от БПЛА координаты целей и поправки по наблюдаемым посредством гиростабилизированных телевизионных и ИК-камер разрывам снарядов.

Председатель совета директоров ОАО «Электроприбор» Геннадий Дивавин подтвердил «Реальному времени», что казанцы участвуют в комплектации «Орлана-10». Правда, не с момента старта программы, а гораздо позже — только последние несколько лет. До того эту позицию занимало смоленское предприятие ВПК, которое не справилось с поставленной задачей. И разработчик вынужден был заменить его. «Нас долго уговаривали — «вы-то уж справитесь», — отметил он.

ФСБ усмотрела завышенные цены в локализации оптико-электронной системы

Собеседники издания отмечают: производство легких ДПЛА во многом состоит из зарубежных компонентов: радиоэлектронных элементов, систем управления, легких электрических аккумуляторов большой емкости, средств вычислительной техники и программного обеспечения. В условиях санкций ввоз их затруднен.

«Электроприбор» вошел в программу вместе с московским «Радиксом», взявшись локализовать изделие. Партнер осуществлял поставки микросхем, на основе которых формировалась оптико-электронная система — «глазное дно» для «Орлана-10». По словам Геннадия Дивавина, следователи заподозрили производителя в неоправданном завышении отпускных цен — якобы московский поставщик китайских ОЭС отгружал их казанцам без обязательных собственных работ, а «Электроприбор» принимал по завышенной цене и по цепочке отгружал финишному производителю.

Кто даст экспертную оценку обоснованности ценообразования и объемам выполненных работ — пока неясно. Председатель совета директоров ОАО уверен — ниже заявленных цен просто нет, а рентабельность предприятия по этому направлению всего 10%. «В цене ничего лишнего нет», — заверил Геннадий Дивавин.

Уголовное преследование Шацких не должно пошатнуть позиции казанцев в программе «Орлан-10», полагает наш собеседник. «Если нас выводить из программы, то кто будет этим заниматься? Тот, кто начнет с нуля входить в программу, выставит более высокие цены, чем наши, — тут ясно, так что и к гадалке ходить не надо», — заявил он.

Вчера совет директоров ОАО «Казанский завод «Электроприбор» утвердил программу развития до 2025 года, в которую вошло производство компонентов по программе «Орлан-10».