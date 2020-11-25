Хвостиков Игорь Владимирович

Общая информация

Родился 11 июля 1966 года в г. Черкесске.

Образование

1992 г. — окончил Высшую школу КГБ СССР.

Трудовая деятельность

1992-2012 гг. — прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника управления в УФСБ РФ по Ставропольскому краю.

2012-2016 гг. — начальник управления ФСБ России по Пензенской области.

2016-2020 гг. — начальник управления ФСБ России по Чеченской Республике.

С 2020 г. — начальник Управления ФСБ России по Республике Татарстан.



Имеет государственные и ведомственные награды.

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