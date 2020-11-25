Хвостиков Игорь Владимирович
Общая информация
Родился 11 июля 1966 года в г. Черкесске.
Образование
1992 г. — окончил Высшую школу КГБ СССР.
Трудовая деятельность
1992-2012 гг. — прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника управления в УФСБ РФ по Ставропольскому краю.
2012-2016 гг. — начальник управления ФСБ России по Пензенской области.
2016-2020 гг. — начальник управления ФСБ России по Чеченской Республике.
С 2020 г. — начальник Управления ФСБ России по Республике Татарстан.
Имеет государственные и ведомственные награды.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 23
- Телефон: (843) 231-45-55
- Email: tatarstan@fsb.ru
- Сайт: http://www.fsb.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020