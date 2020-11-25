Список персон

Хвостиков Игорь Владимирович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 11 июля 1966 года в г. Черкесске.

Образование

1992 г. — окончил Высшую школу КГБ СССР.

Трудовая деятельность

1992-2012 гг. — прошел путь от оперуполномоченного до первого заместителя начальника управления в УФСБ РФ по Ставропольскому краю.
2012-2016 гг. — начальник управления ФСБ России по Пензенской области.
2016-2020 гг. — начальник управления ФСБ России по Чеченской Республике.

С 2020 г. — начальник Управления ФСБ России по Республике Татарстан.

Имеет государственные и ведомственные награды.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Большая Красная, 23
  • Телефон: (843) 231-45-55
  • Email: tatarstan@fsb.ru
  • Сайт: http://www.fsb.ru/

Дата последнего обновления: 25.11.2020

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