Шамсутдинов Ренат Харрасович

Общая информация

Родился 11 апреля 1983 года в Казани



В 2005 году окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина, юрист

В 2018 году окончил Институт международного права и экономики им.А.С.Грибоедова, магистр

Ученая степень: кандидат юридических наук

2002-2005 гг. — юрисконсульт ООО «АЭКС», г.Казань

2006 г. — учитель истории (права) «Лицей им.Н.И.Лобачевского при Казанском государственном университете» Вахитовского района города Казани

2006-2009 гг. — ведущий специалист отдела правового обеспечения и потребительского образования Комитета потребительского рынка и услуг, ведущий специалист отдела по взаимодействию с районными администрациями организационного управления Аппарата Исполнительного комитета г.Казани

2009-2011 гг. — главный специалист юридического отдела Администрации Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани

2011-2013 гг. — заместитель начальника Управления жилищной политики Исполнительного комитета г.Казани

2013-2019 гг. — первый заместитель начальника Управления жилищной политики Исполнительного комитета г.Казани

С 09.12.2019 — начальник Управления жилищной политики Исполнительного комитета г.Казани

Имеет классный чин «советник муниципальной службы 1 класса»

Награжден: медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани», (2014г.), памятной медалью «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г.Казани», (2015г.), Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, (2018г.)

Женат, воспитывает двоих детей

Дата последнего обновления: