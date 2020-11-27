Список компаний

МКУ Комитет потребительского рынка города Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

МКУ «Комитет потребительского рынка города Казани» создано на основании Решения Казанской городской думы №19-44 от 03.08.2015.

Целью деятельности Комитета является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также создания экономических, правовых и социальных условий, обеспечивающих развитие и эффективное функционирование потребительского рынка на территории Казани.

Руководитель — Фазылянов Руслан Фаритович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, ул. Жуковского, 12
  • Телефон: (843) 236-08-02
  • Email: Ruslan.Fazylyanov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 27.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам