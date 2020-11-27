МКУ Комитет потребительского рынка города Казани
Общая информация
МКУ «Комитет потребительского рынка города Казани» создано на основании Решения Казанской городской думы №19-44 от 03.08.2015.
Целью деятельности Комитета является выполнение управленческих функций в рамках своей компетенции в сфере реализации вопросов местного значения, реализации переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также создания экономических, правовых и социальных условий, обеспечивающих развитие и эффективное функционирование потребительского рынка на территории Казани.
Руководитель — Фазылянов Руслан Фаритович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Жуковского, 12
- Телефон: (843) 236-08-02
- Email: Ruslan.Fazylyanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 27.11.2020