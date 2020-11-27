Фазылянов Руслан Фаритович
Общая информация
Родился 2 августа 1986 года в Якутске.
Образование
2008 г. — окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «учитель права».
2011 г.— окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности «юрист».
Трудовая деятельность
2008-2016 гг. — старший специалист 3 разряда, главный специалист, помощник прокурора Вахитовского района г. Казани, старший прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений, прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старший помощник прокурора Кировского района, прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ.
2016-2017 гг. — начальник отдела правового и кадрового обеспечения, заместитель начальника управления градостроительных разрешений исполнительного комитета г. Казани — начальник отдела правового и кадрового обеспечения.
С 13 ноября 2017 г. — председатель комитета потребительского рынка исполнительного комитета г. Казани.
Награды и звания
Награжден благодарностью прокуратуры РТ (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2015 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, ул. Жуковского, 12
- Телефон: (843) 236-08-02
- Email: Ruslan.Fazylyanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 27.11.2020