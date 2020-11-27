Фазылянов Руслан Фаритович

Общая информация

Родился 2 августа 1986 года в Якутске.

Образование

2008 г. — окончил Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет по специальности «учитель права».

2011 г.— окончил Академию управления «ТИСБИ» по специальности «юрист».

Трудовая деятельность

2008-2016 гг. — старший специалист 3 разряда, главный специалист, помощник прокурора Вахитовского района г. Казани, старший прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений, прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старший помощник прокурора Кировского района, прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел и наркоконтроля управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РТ.

2016-2017 гг. — начальник отдела правового и кадрового обеспечения, заместитель начальника управления градостроительных разрешений исполнительного комитета г. Казани — начальник отдела правового и кадрового обеспечения.

С 13 ноября 2017 г. — председатель комитета потребительского рынка исполнительного комитета г. Казани.

Награды и звания

Награжден благодарностью прокуратуры РТ (2009 г., 2010 г., 2011 г., 2015 г.).

Дата последнего обновления: