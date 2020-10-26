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Комитет экономического развития ИКМО Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Комитет экономического развития Исполнительного комитета муниципального образования Казани является структурным подразделением Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования Казани.

Комитет обеспечивает руководство и координацию деятельности всех служб, подразделений и районных администраций Исполнительного комитета по вопросам разработки и реализации экономической, научно-технической, структурной, тарифной, инвестиционной и инновационной политики.

Руководитель — Валиахметов Артур Дамирович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420011, ул.Кремлевская, 3
  • Телефон: (843) 299-16-39
  • Email: ker.kazan@tatar.ru

Дата последнего обновления: 26.10.2020


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