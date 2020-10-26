Комитет экономического развития ИКМО Казани
Общая информация
Комитет экономического развития Исполнительного комитета муниципального образования Казани является структурным подразделением Аппарата Исполнительного комитета муниципального образования Казани.
Комитет обеспечивает руководство и координацию деятельности всех служб, подразделений и районных администраций Исполнительного комитета по вопросам разработки и реализации экономической, научно-технической, структурной, тарифной, инвестиционной и инновационной политики.
Руководитель — Валиахметов Артур Дамирович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420011, ул.Кремлевская, 3
- Телефон: (843) 299-16-39
- Email: ker.kazan@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2020