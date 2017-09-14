Главное бюро медико-социальной экспертизы
Общая информация
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Республике Татарстан действует с 2011 года. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, правоприменительные функции и функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий.
Руководитель в РТ - Низамов Ригель Халяфович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул.Мазита Гафури, 1
- Телефон: (843) 237-96-10
- Email: mse16@mail.ru
- Сайт: http://mse.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 14.09.2017