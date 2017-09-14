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Главное бюро медико-социальной экспертизы

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Общая информация

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Республике Татарстан действует с 2011 года. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, правоприменительные функции и функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий.

Руководитель в РТ - Низамов Ригель Халяфович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: г. Казань, ул.Мазита Гафури, 1
  • Телефон: (843) 237-96-10
  • Email: mse16@mail.ru
  • Сайт: http://mse.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 14.09.2017

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