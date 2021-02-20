Дело подполковника Иванова: недоремонт больницы и спецоперация ФСБ у «Макдоналдса»

Фото: Ирина Плотникова

Небывалый коррупционный скандал в Следкоме по Татарстану: следователи возбудили дело против своего коллеги — подполковника Алексея Иванова, последние 7 лет возглавлявшего Лениногорский межрайонный отдел. Иванова задержали накануне в Нижнекамске у «Макдоналдса» после получения от казанского адвоката части взятки в 1,5 млн рублей за обещание смягчить участь обвиняемого инспектора ГИСУ. Как выяснило «Реальное время», большая часть денег в свертке была муляжом, а сами взятки были связаны с историей провального капремонта в детской поликлинике Лениногорска.

Дело о провальном ремонте детской поликлиники ударило по следователю



Задержание ВИП-силовика стало результатом оперативной разработки ФСБ. Опера получили информацию о неких коррупционных связях казанского адвоката Сергея Новикова, стали ее проверять и 18 февраля текущего года зафиксировали факт онлайн-перевода денежных средств защитнику от его клиента. Причем клиент был уверен, что перечисляет деньги на взятку в адрес лениногорских следователей.

После задержания адвокат Новиков не стал брать всю вину на себя и по примеру ряда коллег просить о переквалификации его действий на мошенничество. По данным источников «Реального времени», от этого пути профессиональный защитник отказался, узнав, что в отношении него на протяжении длительного времени проводились оперативные мероприятия, в том числе — прослушивание телефонных переговоров.

В итоге Новиков подтвердил предварительные данные силовиков, что еще в июле 2020 года он лично передал 4 млн рублей руководителю Лениногорского МРСО от своего клиента Хамита Хасанова — фигуранта уголовного дела, которое находилось в производстве этого отдела. По версии следствия, деньги передавали за переквалификацию обвинения по менее тяжкой статье. Директора МПП «Мастер-Строй» Хасанова подозревали в мошенническом хищении средств бюджета на ремонт детской поликлиники, но перед направлением дела в суд ему вменили злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. В итоге суд прекратил его дело со штрафом 200 тысяч рублей.

Адвокат Сергей Новиков

Также Новиков рассказал следователям, что в ноябре прошлого года получил от руководителя того же МРСО предложение прекратить уголовное преследование инспектора Главинвестстроя РТ Рустама Хуббатова. Последнего подозревали в злоупотреблениях полномочиями при незаконном подписании актов приемки объектов здравоохранения Лениногорска. В том числе здания той самой поликлиники, где компания Хасанова, по документам, выполнила работы еще в 2019-м, а по факту объект стоит два года.

Нюанс в том, что Новиков представлял интересы двух фигурантов дел о недоремонте поликлиники. По версии следствия, за снятие тяжких обвинений с инспектора руководитель органа следствия запросил через защитника «не менее 3 млн рублей» и получил согласие. В итоге дело Хуббатова ушло в суд с обвинением в преступной халатности.

У «Макдоналдса» передали «куклу»

18 февраля 2021-го в Казани с карточки Хасанова на счет адвоката Новикова в интересах Хуббатова было перечислено 50 тысяч рублей. На тот момент действия клиентов адвоката уже контролировали и фиксировали сотрудники ФСБ. Они же задержали Новикова, который во всем сознался и дал согласие изобличить получателя денег.

Далее казанский адвокат договорился о встрече с руководителем Лениногорского МРСО Алексеем Ивановым на нейтральной территории — на парковке «Макдоналдса» в Нижнекамске. Иванов приехал туда на своем «Фольксвагене», и именно в нем состоялась передача свертка, в котором должна была находиться часть обещанной взятки в 3 млн. Адвокат сказал, что передает 1 млн 525 тысяч рублей. По данным источников «Реального времени», лишь 25 тысяч рублей в этом свертке были настоящими, остальное — «кукла».

После передачи Иванов был задержан и доставлен в Казань — на допрос к следователю. Давать показания он отказался со ссылкой на статью 51 Конституции РФ. Правда, сегодня в Ново-Савиновском райсуде Казани подтвердил «Реальному времени», что факт получения денег имел место.

Иванов был задержан и доставлен в Казань — на допрос к следователю

Любопытно, что адвокат ВИП-следователя Шавкат Галимов перед заседанием суда пытался убедить журналистов, что никакого задержания с поличным не было. Он высказывал версию об оговоре со стороны нечистого на руку адвоката.

По словам Галимова, у его клиента — безупречная биография: юрфак Казанского университета, служба в органах прокуратуры следователем и старшим следователем. Уже в структуре СК Алексей Иванов работал замруководителя Елабужского следственного отдела и в 2014-м возглавил Лениногорский следственный отдел. Является подполковником юстиции. В прошлом — профессиональный спортсмен, призер первенства РФ по легкой атлетике.

«Немножко парень растерян, для него это неожиданность», — сообщил о реакции своего клиента на произошедшее защитник.

В Следкоме по РТ сегодня сообщили — Иванова еще вчера отстранили от занимаемой должности. «Следствием будет дана принципиальная правовая оценка действиям подозреваемого, и можно не сомневаться, что он не уйдет от ответственности и понесет заслуженное наказание», — пообещали в ведомстве.

Иванов в СИЗО, Новиков ограничен в действиях

В зал суда подполковника юстиции завели без наручников. Хотели водворить в стеклянный «аквариум», но сотрудники суда сказали — нет необходимости. Алексей Иванов вел себя совершенно спокойно, никаких попыток покинуть зал не предпринимал.

В перерыве задержанный объяснил журналисту «Реального времени», что решения своих подчиненных о переквалификации обвинений Хасанову и Хуббатову считает законными. При этом Иванов подтвердил — передача денег и задержание с поличным имели место. Однако обвинение «не соответствует [действительности] — там такая сумма... 7 миллионов мне вменяют, я так не живу», сообщил он.

Адвокат Шавкат Галимов

На суде Иванов озвучил занимаемую должность, а еще назвался отцом двух сыновей и дочки. Старшей 10 лет, младшему чуть больше года. По ходатайству защиты к материалам приобщили свидетельства о рождении и договор ипотеки на квартиру.

На заседании суда следователь 3-го отдела по особо важным делам Гузель Гафиатуллина просила заключить коллегу под стражу до 18 апреля. Рассказала, в чем его подозревают. И отметила — как действующий (хоть и отстраненный) сотрудник СК Иванов обладает «познаниями о методах ведения следствия» и может оказать противодействие.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Азалия Гильманова (недавно представлявшая гособвинение по делу ГК «ФОН») поинтересовалась: «Чем подтверждается причастность подозреваемого?» Следователь сослалась на показания свидетелей, в том числе Хасанова, и показания подозреваемого Новикова, «который изобличил себя и дал показания на Иванова». В итоге представитель прокуратуры поддержала позицию следствия об аресте.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Азалия Гильманова

Подозреваемый подполковник СКР заявил — с ходатайством не согласен. По его мнению, все первичные неотложные действия проведены, что можно — изъято, основные лица допрошены. Алексей Иванов предложил суду избрать домашний арест, сказал, что нужен своей семье: «Супруга сейчас находится в декрете, мои родители работают в Елабуге и Нижнекамске».

Адвокат подозреваемого попенял следствию, что к материалам ходатайства не приложены ни имеющиеся в деле данные прослушек ФСБ, ни допрос свидетеля Хасанова: «Есть только показания другого фигуранта, а он, будучи адвокатом, понимает, что нужно делать, чтобы избежать серьезного наказания, и возлагает всю ответственность на Иванова».

Суд посчитал требования следователей об аресте их коллеги обоснованными и отправил подполковника в СИЗО до 18 апреля. А через полчаса в зале суда этажом выше было удовлетворено ходатайство о запрете определенных действий для 47-летнего подозреваемого адвоката Сергея Новикова.

Напомним, в свое время Новиков защищал фигуранта громкого дела о «взятке 100 тысяч долларов» — подполковника полиции Романа Пахомова, экс-начальника отдела угрозыска МВД по РТ. Сам защитник в прошлом также служил в правоохранительных органах, на что ссылалась в своем ходатайстве следователь Гафиатуллина, мотивируя необходимость ограничить действия фигуранта.

В частности, она просила установить ему ряд запретов — выходить из дома с 22 до 6 часов, общаться любым способом с подозреваемым Алексеем Ивановым и свидетелями Хамитом Хасановым, Рустамом Хуббатовым, а также использовать любые средства связи, за исключением вызова экстренных служб.

Следователь 3-го отдела по особо важным делам Гузель Гафиатуллина

Новиков и его адвокат Айдар Закиров ходатайство поддержали. Суд все названные запреты установил.

«Реальное время» будет следить за ходом расследования этого дела.