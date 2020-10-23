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В Татарстане задержан бывший зампрокурора Нурлата

10:53, 23.10.2020

По коррупционному делу задержаны бывший зампрокурора Нурлата Евгений Сергеев и водитель служебного авто горпрокуратуры. Об этом сегодня сообщила прокуратура Татарстана.

В ведомстве отмечают, что уголовное дело стало результатом системной работы по выявлению коррупционных преступлений, в том числе в собственных рядах.

Первоначально под подозрение в посредничестве взяточничеству в крупном размере попал водитель прокуратуры, в ходе расследования появилась информация о возможной причастности к данному преступлению бывшего сотрудника прокуратуры Сергеева.

Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана.

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