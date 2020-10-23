В Татарстане задержан бывший зампрокурора Нурлата

По коррупционному делу задержаны бывший зампрокурора Нурлата Евгений Сергеев и водитель служебного авто горпрокуратуры. Об этом сегодня сообщила прокуратура Татарстана.



В ведомстве отмечают, что уголовное дело стало результатом системной работы по выявлению коррупционных преступлений, в том числе в собственных рядах.

Первоначально под подозрение в посредничестве взяточничеству в крупном размере попал водитель прокуратуры, в ходе расследования появилась информация о возможной причастности к данному преступлению бывшего сотрудника прокуратуры Сергеева.

Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре Татарстана.