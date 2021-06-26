В Татарстане усилили работы по защите и питанию посевов из-за жары

В Татарстане усилили работы оп защите и питанию посевов, сообщил премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ. Совещание провел президент Татарстана Рустам Минниханов.



«Суховей» охватил 26 районов республики, почвенная и атмосферная засухи — шесть и два района соответственно.

Засуха повлияла на урожайность кормовых культур — по сравнению с прошлым годом с одного гектара можно собрать на 40 центнеров меньше корма. Тенденция прослеживается в 14 районах РТ. Хозяйства в настоящее время проводят мероприятия по орошению.

На сегодня в республике заготовлена 181 тысяча тонн зерна, что составляет 57% от потребности. Заготовлено 870 тысяч тонн сенажа — это 37% потребности. Прошлогоднего запаса корма недостаточно — их хватит всего на пару месяцев. В некоторых районах республики вообще нет запаса корма. Его недостаток отразится на хозяйствах молочного производства.

«Прогнозируемый дефицит кормов повлечет дополнительные незапланированные затраты на приобретение их за пределами республики для обеспечения потребности в зимний период. Поэтому уже сейчас необходимо наметить план мероприятий по оптимизации расходов», — сообщил министр.

Рустам Минниханов подчеркнул, что такие климатические условия требуют развития мелиоративного комплекса: «На будущее нужно определить наши узкие места, посмотреть, где мы еще можем поработать в части мелиорации. Другого пути нет. Необходимо работать по сохранению влаги, развивать засухоустойчивые сорта и максимально использовать систему полива. Это очень важно».

На днях сообщалось, что правительство Татарстана готовится ввести с 30 июня режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур из-за наступившей засухи в Поволжье.

Маргарита Головатенко