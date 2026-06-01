В Казани с 15 июня начнет действовать система постоплаты парковок

Она будет работать в тестовом режиме

Фото: Мария Зверева

В Казани с 15 июня начнет действовать система постоплаты муниципальных парковок. Она будет работать в тестовом режиме, сообщил на «деловом понедельнике» замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

С помощью нового сервиса водители смогут оплатить парковку до конца текущих суток. Сделать это можно через мобильное приложение «Горпарковки», а также портал «Казанский паркинг».



Новый механизм хотят ввести в связи с тем, что из-за ограничений интернета казанцы могут не суметь вовремя внести оплату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Из-за вводимых ограничений сотовой связи и мобильного интернета некоторые способы оплаты [паркинга] могут быть недоступны, что вынуждает водителей пытаться оплатить другими способами. Это может привести к несоблюдению установленных временных рамок и риску получения штрафа за неоплаченную парковку, — объяснил Шакиров.

Напомним. в апреле сообщалось, что в Казани увеличится стоимость стоянки на 34 муниципальных парковках. Изменения тарифов затронут ряд улиц в центральной части города и прилегающих районах. В перечень вошли улицы Абсалямова, Ахтямова, Батурина, Дзержинского, Мусы Джалиля и др.

Галия Гарифуллина