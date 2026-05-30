Готовность новых школ в Татарстане достигла 40%, а Центра развития футбола — 76%

В республике также продолжается строительство объектов культуры, молодежной инфраструктуры и благоустройство территорий — в голосовании за объекты благоустройства 2027 года приняли участие почти 392 тысячи жителей региона

В Татарстане продолжается строительство и модернизация социальных и инфраструктурных объектов, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В регионе строят семь школ с готовностью 40% и три детских сада, выполненных на 46% от плана. В Казани продолжается строительство приемно-диагностического отделения стационара, готовность объекта составляет 47%.

В республике также возводят 14 спортивных объектов, включая футбольные манежи, ледовые арены и спортплощадки. За отчетный период завершены три спортивных объекта в Зеленодольском, Менделеевском и Бавлинском районах, Центр развития футбола в Казани готов на 76%, а строительство трех ледовых арен выполнено на 32%.

Продолжается строительство объектов культуры, молодежной инфраструктуры и благоустройство территорий. В 2026 году планируется обновить 51 общественное пространство, работы уже идут на 41 объекте. Кроме того, в голосовании за объекты благоустройства 2027 года приняли участие почти 392 тысячи жителей Татарстана.

Айзатуллин также сообщил, что в Татарстане с начала года построили более 80 многоквартирных домов — это больше половины годового плана.

