Исследование: треть жителей ПФО хочет получать зарплату каждую неделю

По данным опроса, большинство жителей округа получают зарплату два раза в месяц, а 17% — раз в месяц

Исследование ВТБ показало, что около трети работающих жителей Приволжского федерального округа хотели бы получать заработную плату еженедельно. При этом текущая практика выплат существенно отличается от желаемой.

По данным опроса, большинство жителей ПФО (более половины) получают зарплату два раза в месяц, 17% — раз в месяц. Еженедельные выплаты имеют только 5% респондентов, а ежедневные — всего 1%.

Однако предпочтения работников расходятся с текущей практикой. Треть опрошенных выразила желание получать зарплату еженедельно, 8% — ежедневно, а 4% — по факту выполнения работы.

Главной причиной такого стремления жители ПФО назвали возможность лучше управлять повседневными расходами и повышение финансовой стабильности. Почти половина опрошенных отметила, что частота выплат влияет на их продуктивность и мотивацию на работе.

— Запрос россиян на более частую выплату зарплаты — это рациональный ответ на устройство повседневных финансов. Расходы возникают каждый день, а выплаты — в основном раз в месяц или два. Синхронизация этих двух графиков позволяет человеку лучше планировать бюджет без кассовых разрывов, — отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее эксперты сравнили уровень зарплат и цены на жилье в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге: средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Татарстане составляет 7,4 млн рублей, что 81,8 средней зарплаты жителя региона (90,7 тыс.), согласно данным Росстата.

Наталья Жирнова