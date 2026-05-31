День защиты детей: куда пойти в Казани

«Реальное время» публикует афишу мероприятий, которые пройдут по всему городу 1 июня

Фото: Реальное время

В этом году празднование Дня защиты детей охватит все районы Казани. Самые насыщенные программы подготовят в парке «Елмай» и на территории музея-заповедника «Казанский Кремль». Но и другим площадкам есть что предложить юным горожанам. Где отпраздновать 1 июня — в материале «Реального времени».



Детский парк «Елмай»

Он станет главной площадкой Дня защиты детей в Казани. С 12:00 до 21:00 здесь пройдет мультиформатная программа «Мы там, где ты».

Для юных казанцев подготовят презентацию деятельности МБУ «Подросток», 17 мастер-классов, настольный хоккей, турнир по мини-футболу, армфайт с мастером спорта по армрестлингу, интерактивные зоны, крафтовые игры и DJ-сет.

Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Еще один масштабный праздник развернется в Присутственных местах Казанского кремля. Здесь запланированы детская и книжная ярмарки, квест, работа студии подкастов. Научные и творческие мастер-классы проведут «Парк тропических бабочек», лаборатория «Естественно, наука!», «Дом занимательной науки и техники», парк развлечений MazaPark.

На закате пройдет подростковая дискотека «БиЮ». Исполнять номера и сводить треки будут сами дети.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Парк «Крылья Советов»

С 11:00 до 13:00 на этой площадке состоится концерт с участием творческих коллективов КМЦ им. Гайдара и КДК им. Ленина и мастер-классы для детей любых возрастов от Центра внешкольной работы Авиастроительного района. Самые активные поучаствуют в турнирах по волейболу и мини-футболу, а также в «веселых стартах».

Парк им. Урицкого

В 12:00 здесь начнется трехчасовая концертная программа от учреждений культуры района. Также же проведут мастер-классы художественной школы и Центра внешкольной работы, розыгрыши и развлечения.

Парк у ЖК «Салават купере»

Учреждения культуры Кировского района проведут праздничный концерт в 15:00. Также в программе — культурные и спортивные мероприятия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Детский парк «Калейдоскоп»

Детей приглашают принять участие в тематических мастер-классах, дворовых играх, веселых викторинах и познавательных конкурсах. Самыми яркими событиями праздника станут мини-диско, крио-шоу и шоу мыльных пузырей.

Также гостей ждут концерт с хореографическими и вокальными номерами и розыгрыш подарков от спонсоров.

Площадь у торгового центра по ул. Николая Ершова, 62

Детские творческие коллективы КЦ «Сайдаш» покажут интерактивный спектакль «Как Емеля лето спасал». Также в программе — встреча с ростовым медведем и творческие занятия для детей 6–12 лет. Праздник начнется в 10:00.

Бульвар «Белые цветы» — «Ак чәчәкләр»

С 9:30 до 13:30 здесь развернутся выступления творческих коллективов и мастер-классы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru