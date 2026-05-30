Италия направит военных и авиацию в Румынию

Итальянские вооруженные силы планируют усилить присутствие в Румынии. Около 100 военнослужащих и несколько истребителей будут направлены для участия в программе подготовки румынских военных, сообщает газета Repubblica.

Операция начнется 15 июня и продлится как минимум месяц. По данным источников, небольшая группа итальянских военных уже прибыла на румынскую военную базу. Тренировки будут проводиться на авиабазе возле города Костанца — на этой же территории дислоцируются около 4,5 тысячи военнослужащих США.

По информации издания, данная операция была запланирована заранее, хотя и не анонсировалась публично. Ее актуальность возросла после инцидента со взрывом в стране: в Румынии в городе Галац на крышу дома упал БПЛА. В итоге пострадали два человека. Власти страны без каких-либо доказательств обвинили в ситуации Россию. Позднее МИД Румынии вызвал российского посла, а затем объявил его персоной нон грата. Президент России Владимир Путин поставил под сомнение обвинения о падении российского дрона в Румынии без экспертизы.

Наталья Жирнова