Десятки рейсов задержаны в казанском аэропорту

Так, более 10 рейсов вылетят из столицы Татарстана с задержкой

Фото: Максим Платонов

В казанском аэропорту задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Так, более 10 рейсов вылетят из столицы Татарстана с задержкой. Речь идет о полетах в Стамбул, Анталью, Шарм-эш-Шейх, Ташкент, а также Санкт-Петербург, Москву, Уфу и другие города.

Что касается рейсов в Казань, ожидается позднее прибытие самолетов из Стамбула, Ташкента, Бохтара, Бишкека, Антальи, Ашхабада. Задерживаются и рейсы из российских городов: например, из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска.

Сегодня в Татарстане порядка шести часов действовал режим беспилотной опасности, аэропорт Казани временно закрывали на прием и выпуск самолетов.

Галия Гарифуллина