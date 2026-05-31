Как выглядят обновленные балконы напротив нового здания театра Камала — фото

Фото: предоставлено очевидцами

В Казани обновили балконы жилых домов, расположенных на ул. Хади Такташа, напротив нового здания театра Камала.

Дизайн-проект учитывает архитектуру нового театра: балконы выполнены в светлых тонах с золотистыми акцентами. При этом работы еще продолжаются — строительные леса не убраны.

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что около нового здания театра имени Камала в Казани отремонтируют шесть домов за полмиллиарда рублей. В январе ход работ проверил мэр города Ильсур Метшин.