Как выглядят обновленные балконы напротив нового здания театра Камала — фото
Дизайн-проект учитывает архитектуру культурного объекта
В Казани обновили балконы жилых домов, расположенных на ул. Хади Такташа, напротив нового здания театра Камала.
Дизайн-проект учитывает архитектуру нового театра: балконы выполнены в светлых тонах с золотистыми акцентами. При этом работы еще продолжаются — строительные леса не убраны.
Напомним, еще в прошлом году стало известно, что около нового здания театра имени Камала в Казани отремонтируют шесть домов за полмиллиарда рублей. В январе ход работ проверил мэр города Ильсур Метшин.
