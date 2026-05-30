Новости общества

08:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане отменили режим опасности БПЛА

08:31, 30.05.2026

Международный аэропорт Казани вновь принимает и выпускает самолеты

В Татарстане в 8:28 мск отменили режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщили в МЧС. Международный аэропорт Казани вновь принимает и выпускает самолеты.

Ограничения в республики продлили 3,5 час — с 5:06 мск. Ранее над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили БПЛА.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также