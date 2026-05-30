В Татарстане отменили режим опасности БПЛА
Международный аэропорт Казани вновь принимает и выпускает самолеты
В Татарстане в 8:28 мск отменили режим «Беспилотной опасности». Об этом сообщили в МЧС. Международный аэропорт Казани вновь принимает и выпускает самолеты.
Ограничения в республики продлили 3,5 час — с 5:06 мск. Ранее над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили БПЛА.
