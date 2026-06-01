В Ереване прошел многотысячный митинг сторонников экс-президента Роберта Кочаряна

Действия властей заведут экономику Армении в кризис, заявил Кочарян

В центре Еревана прошел многотысячный митинг членов блока «Армения» — сторонников экс-президента Роберта Кочаряна. Его провели в рамках агитационной кампании в преддверии парламентских выборов, пишет ТАСС.

На митинге выступили возглавляющие предвыборный список представители блока, в том числе кандидат в премьер-министры Кочарян. В своей речи он отметил, что действия властей, направленные против Евразийского экономического союза, заведут экономику Армении в кризис.

Еще он сказал, что власти пытаются превратить Армению во врага России и ведут по украинскому пути Украины, хотя стране нужно дружить с российским государством. После выступлений члены митинга прошлись по центральным улицам Еревана.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока. В выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» а также блоки «Армения» и «Сильная Армения».

Ранее сообщалось, что в Армении выразили надежду на скорое разрешение проблем с ввозом товаров в Россию.

Никита Егоров