В Татарстане за год потерялись более 4 тыс. домашних животных

Республика вошла в топ-10 регионов России по числу пропавших питомцев, а кошки теряются в 2,4 раза чаще собак

В Татарстане за 2025 год потерялись 4,1 тыс. домашних животных, что на 8,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервисов Pet911 и Kaspersky PetKa.

Согласно исследованию, республика вошла в десятку регионов России по количеству пропавших питомцев. За год в Татарстане были потеряны 4181 животное, из которых 2937 — кошки и 1244 — собаки. Таким образом, кошки терялись в 2,4 раза чаще собак.В целом по России за 2025 год владельцы потеряли около 180 тыс. домашних животных. По сравнению с 2024 годом показатель вырос на 7%.

При этом исследование фиксирует улучшение показателей возврата питомцев домой. В течение первой недели удается найти 78% потерявшихся животных — это на 7 процентных пунктов выше уровня прошлого года.

Авторы исследования отмечают, что кошки в России теряются в 1,5 раза чаще собак: на них приходится 60% всех случаев пропажи против 40% у собак. Однако вероятность возвращения домой у кошек ниже примерно на 25%.Наиболее проблемным месяцем стал июль — в этот период по стране был зафиксирован абсолютный рекорд по числу пропаж домашних животных: около 20 тыс. случаев.

Зульфат Шафигуллин