Татарстанцев предупредили о тумане и грозе в День защиты детей

12:56, 31.05.2026

Возможен сильный ветер до 15—17 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Утром 1 июня в Татарстане ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе РСЧС Татарстана.

Днем в Татарстане, в частности в Казани, прогнозируется гроза и кратковременное усиление ветра до 15—17 м/с .

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Рекомендуем: не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не оставляйте детей без присмотра. Окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных служб — 112, — говорится в сообщении.

Напомним, купальный сезон в Центральной России стоит открыть в середине июня. В ближайшие две-три недели купаться не стоит, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Галия Гарифуллина

