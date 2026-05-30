Полиция рассказала о трех этапах работы дистанционных мошенников

Пресс-центр МВД РФ рассказал о трехэтапном механизме работы дистанционных мошенников, которые вынуждают людей добровольно передавать им деньги. Об этом сообщает ТАСС.

На первом этапе злоумышленники не стремятся украсть персональные данные жертвы. Их главная цель — психологическое воздействие на человека.

Второй этап включает создание стрессовой ситуации. Мошенники резко меняют тон общения и подкрепляют угрозы сообщениями от микрофинансовых организаций с кодами подтверждения. Жертве внушают, что её учётные записи и деньги находятся под контролем преступников.

Финальный этап начинается после того, как мошенники доводят жертву до нужного психологического состояния. Они предлагают решение проблемы, которое требует добровольного перевода или передачи денег якобы для их декларирования или защиты от злоумышленников. В этот момент с жертвой связывается человек, который представляется сотрудником правоохранительных или надзорных органов либо представителем несуществующей организации.

Для усиления эффекта мошенники показывают поддельные доверенности на лиц из реестра террористов и экстремистов. Для вывода средств аферисты используют курьеров, карты и счета дропперов или специальное вредоносное программное обеспечение.

Наталья Жирнова