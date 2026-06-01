Путин поздравил премьер-министра Армении Пашиняна с днем рождения
Политику исполнился 51 год
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения. Текст его поздравления опубликован на сайте Кремля.
В своем поздравлении российский лидер отметил, что отношения между Россией и Арменией традиционно носят дружественный характер. Причем обе стороны заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, добавил Путин.
Он также пожелал политику здоровья, благополучия и успехов.
Напомним, что сегодня Пашиняну исполнился 51 год.
Отметим, что 4 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна выйдет из ЕАЭС, если Москва повысит цены на поставляемый в страну газ. Вице-спикер Госдумы Вячаслав Володин отметил, что выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15—20% ВВП — не менее 5 млрд долларов и даже больше. С 30 мая Россия ввела ограничения на поставки овощей и ягод из Армении, однако российский газ республика еще продолжает получать в обычном режиме. Ереван также надеется, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени будут устранены. Такую точку зрения озвучил вице-премьер Армении Мгер Григорян. Более того, накануне в Ереване прошел многотысячный митинг сторонников экс-президента Роберта Кочаряна, на котором тот выступил за выстраивание дружественных отношений с РФ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».