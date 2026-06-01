Из «супермаркета технологий» — к НИОКР: что авиапром ждет от научной школы

Президент АН РТ Рифкат Минниханов предложил стимулировать спрос на композиты, гендиректор КВЗ Яковлев просит улучшить выпуск сотовых заполнителей

«На самом деле, несколько десятилетий мы жили в условиях «технологического супермаркета». За хорошие деньги покупали технологии, и это было очень удобно. И вдруг супермаркет закрылся, научные разработки стали востребованы», — говорил о важности фундаментальных исследований вице-президент и академик РАН Степан Калмыков во время дискуссии в КНИТУ-КАИ, посвященной интеграции науки и индустрии. Российская академия наук при формировании «Госзадания 2.0» на фундаментальные разработки отклонила почти 80% заявок технологических компаний, так как они соответствовали их текущим нуждам, не предлагая глобального прорыва, сообщил он. Но без новых материалов отечественная авиатехника не сможет улучшить характеристики, заметил гендиректор КВЗ Николай Яковлев.

Композиты — база новых материалов для промышленности

«Новые материалы — это уже не отдельная отрасль, а фундамент технологического будущего», — такими словами заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов открыл стратегическую сессию под названием «Новые материалы как ключ к новым технологическим возможностям» в КНИТУ-КАИ. Ее организатором выступила ГК «Ростех», а площадка авиационного вуза была выбрана для того, чтобы предприятия — технологические заказчики могли озвучить идеи по поводу применения новых материалов. На стратегической сессии ожидали выступления главы «Ростеха» Сергея Чемезова по видеотрансляции, но последовало только приветственное сообщение.

На создание широкой линейки композитных материалов в стране брошены основные ресурсы в рамках нацпроекта «Новые материалы и химия». К 2030 году планируется открыть более 150 производств и освоить свыше 700 видов химической продукции в перспективе до 2035 года, сообщил Альберт Каримов. Господдержка направлена на получение всех четырех типов — полимерных, керамических, металлических и из углеродных материалов. Под каждую технологическую цепочку сформирован отдельный федеральный проект, уточнил он.

А буквально несколько месяцев назад правительство РФ утвердило программу развития малотоннажной химии, над которой спорили пару лет. Цель — обеспечить 100%-ную независимость от иностранных материалов. Государство готовится направить на эти цели 100 млрд рублей, следовало из презентации Альберта Каримова. В этом году будут начаты приоритетные работы по разработке исходной химии для арамидных материалов, производство углеродных материалов типа «Урал», создание дефицитных компонентов для отрасли боеприпасов и спецхимии.

По всей цепочке создания новых продуктов действуют механизмы поддержки — от стадии НИОКР до промышленного внедрения. В качестве примера Альберт Каримов привел инициативу «Татнефти» по производству терефталевой кислоты. Правительство РФ одобрило выделение 50 млрд рублей на субсидирование льготной ставки по кредиту. Сохранена система грантов Агентства технологического развития на реинжиниринг и льготные кредиты ФРП. То есть опорная институциональная инфраструктура есть, промышленность ждет от науки технологий и новых продуктов, не уступающих зарубежным аналогам.

В ответе за новые материалы

Прикладным центром компетенции по реализации нацпроекта в области материалов и химии назначен НИЦ «Курчатовский институт». Выбор объясняется широким спектром научных исследований института — от ядерных технологий до медицины и генетики.

Несколько прикладных институтов в его составе разрабатывают материалы для авиа— и судостроения и других отраслей. По программе малотоннажной химии Курчатовскому институту поручили выполнить 25—30% НИОКР.

«Предусмотрено получение более 500 новых химических производств, будут вложены большие инвестиции в программу. Надеюсь, что к 2030 году мы получим конкретный результат по импортозамещению основной химической продукции», — сказал замдиректора НИЦ Михаил Бакрадзе.

«Сегодня в стране отсутствует платформа цифрового материаловедения, а она нужна предприятиям реального сектора экономики. В настоящее время идет формирование цифровых реестров материаловедческих технологий, материалов, продуктов химического производства», — сообщил он, пообещав в ближайшее время запустить платформу в опытную эксплуатацию. Это обеспечит унификацию всей номенклатуры материалов.

И самое интересное, что Курчатовскому институту и ОДК поручили восстанавливать национальную сеть центров климатических испытаний для новой техники (прежде всего воздушной и судоходной). 11 площадок появятся на территории страны, а также в Узбекистане, на Кубе и во Вьетнаме. Расходы на ее реанимацию заложены в нацпроекте «Материалы и химия». «Мы будем воссоздавать практически утраченную после развала Советского Союза сеть, необходимую для испытания нашей техники в разных климатических зонах», — сообщил Бакрадзе, добавив, что соответствующее постановление правительства РФ находится на выходе.

Композиты не должны приводить к удорожанию

Для Татарстана композиты являются приоритетом промышленной политики. В программе развития нефтегазохимического комплекса на 2025—2029 годы новые материалы являются мостом для перехода к высокотехнологичной химической продукции, взял слово президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. По его словам, научные школы работают над конкретными проектами в области электрокатализаторов, функциональных покрытий.

Однако внутренний спрос на композиты невысок. В настоящее время потребление композитов в стране составляет 0,5 кг на одного человека, что в 15 раз меньше, чем в других странах. А доля России на глобальном рынке — чуть более 1%.

Причина — новые материалы не гарантируют снижения стоимости новой техники. «Заказчики часто фокусируются на более высокой начальной цене, упуская из виду преимущества композитных материалов: увеличенный срок службы, снижение массы, повышенную прочность и экономию в эксплуатации», — отметил Рифкат Минниханов. И предложил разработать механизм госзакупок, который наглядно продемонстрирует преимущества композитов для конкретных отраслей. Ведь задача состоит не только в том, чтобы выпустить композиты, но и обеспечить полный жизненный цикл техники и достичь экономического эффекта, пояснил он. Моделирование, создание цифровых двойников, анализ данных и искусственный интеллект позволяют ускорить подбор составов, прогнозировать свойства материалов и сократить количество необходимых экспериментов.

«Госзадание 2.0», или Почему РАН отсеяла 75—80% заявок бизнеса

«На самом деле, несколько десятилетий мы жили в условиях «технологического супермаркета». За хорошие деньги покупали технологии, и было очень удобно. Потому что пусконаладкой, гарантийным и постгарантийным обслуживанием и прочим занимались [европейские поставщики]. Вдруг «супермаркет» закрылся, и оказалось, что ученые нужны и есть спрос на их разработки», — напомнил вице-президент и академик РАН Степан Калмыков известную цитату своего шефа, президента РАН Геннадия Красникова, которая прозвучала еще два года назад.

Что изменилось с тех пор? Судя по речи, синхронизация научной и технологической политики происходит непросто. «Мы (научное сообщество, — прим. авт.) очень часто слышим упрек, что ученые не могут, не хотят, не в состоянии выполнять запросы промышленности. Но я хотел бы сказать, что зачастую промышленность сама не в состоянии сформулировать ученым те задачи, которые лежат в области науки», — заметил он.

В настоящее время РАН занимается формированием проектов, которые будут финансироваться в рамках «Госзадания 2.0» в области фундаментальных исследований. Заявки подают технологические компании в интересах промышленности.

Однако 75—80% заявок отбросили, сообщил вице-президент РАН. По словам Степана Калмыкова, они соответствовали их текущим нуждам, не предлагая глобального прорыва. «Это должны быть, скажем так, рискованные исследования в значимых областях поиска. С большой вероятностью может не получиться, но не получится, не потому что коллектив плохо работал, а потому что поиск не всегда может привести к результату», — объяснил он логику членов комиссии.

Он согласился с главой АН РТ в том, что при запуске на рынок новых материалов нужно продумывать меры господдержки, чтобы не попасть в ловушку конкурентов. «Мы знаем тех игроков не из нашей страны, которые начинают торговать ниже себестоимости. Дальше наше изделие, ради которого строили фабрику, будет неконкурентоспособным и не будет продаваться. Поэтому нужны меры защиты на госзакупках, например «третий лишний», — предложил он.

КВЗ попросил улучшить технологию сотовых заполнителей

При создании новой авиатехники ставится задача снизить вес и увеличить полезную нагрузку. Ведь от этих показателей зависит дальность полета, заметил гендиректор КВЗ Николай Яковлев.

На этом пути завод столкнулся со сложностями. С уходом европейских поставщиков КВЗ перешел на отечественные системы сотовых заполнителей для хвостовой части фюзеляжа и лопастей. «Конечно, заменители есть, но хотелось бы получить аналоги, превосходящие западные системы, — сказал он. — К сожалению, пока таких у нас нет. Поэтому хочется обратиться к нашим вузам — все-таки заняться этими проблемами и создать такие материалы, которые мы смогли бы применять в новых разработках», — озвучил он просьбу.

КНИТУ-КАИ давно сотрудничает с КВЗ, но на этот запрос реакции не последовало. Ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин рассказал, что вуз занимается внедрением композиционных материалов в транспортные и беспилотные системы. Так, были разработаны отдельные элементы из композита, которые интегрированы в импортозамещенном вертолете «Ансат». Большой цикл работ был проведен в интересах ОДК. Речь идет о линейке двигателей ПД-8/14/35. Среди выполненных проектов — формирование интерьера самолета МС-21. Он был проведен — от моделирования до полной технологической цепочки.

Сейчас идут дебаты о том, какой тип композиционного материала определит будущее техники. «Кто-то говорит, что им станет термопласт, а кто-то — за реактопласт», — рассуждал он. Но лично Охоткин считает интересным направлением космос. «Вот, например, научный космос — это крайне востребованная область, где 80% конструкций состоит из современных композитных материалов», — рассуждал он.

