Путин поручил обеспечить работу важнейших интернет-сервисов в период ограничений

Решить вопрос предстоит Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов в период ограничений интернета в стране. Соответствующее поручение появилось на официальном сайте Кремля по итогам совещания с правительством.

Бесперебойную работу важнейших интернет-сервисов должны обеспечить Правительство Российской Федерации совместно с ФСБ России. Перед ними установлен срок до 1 июля, к этому времени эти ведомства должны будут предоставить соответствующий доклад.

— Правительству Российской Федерации совместно с ФСБ России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, в том числе систем оказания медицинской помощи, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», платежных систем, и доступ граждан к таким сервисам в период ограничения функционирования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в поручении Путина.

Ответственными по исполнению поручения президента назначены директор ФСБ России Александр Бортников и председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В конце апреля президент России Владимир Путин уже делал поручение по подготовке механизма бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов на фоне ограничений мобильного интернета.

Ранее исследования показали, что цифровые ограничения стали главной причиной беспокойства граждан в 2026 году. Уровень тревоги по этому поводу вдвое превысил показатели, зафиксированные во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Зульфат Шафигуллин