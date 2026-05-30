Минпросвещения России отменило оценки за поведение для первоклассников

Также теперь для школьников с ограниченными возможностями здоровья оценка поведения будет корректироваться с учетом их психофизических особенностей и состояния здоровья

Министерство просвещения России внесло изменения в порядок организации образовательной деятельности. Согласно новому приказу, первоклассники больше не будут получать оценки за поведение. Изменения уже опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и вступили в силу.

В документе уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая дисциплину на уроках и правила поведения в образовательной организации, осуществляется педагогическими и руководящими работниками. При этом выставление оценок поведения допускается по трем категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Однако данное правило не распространяется на учащихся первых классов.

Особое внимание в приказе уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Для них оценка поведения будет производиться с учеетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья, в частности, для детей с задержкой психического развития или нарушением интеллекта.



Наталья Жирнова