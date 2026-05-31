ВЦИОМ назвал топ-5 жизненных ценностей российских подростков

Крепкая семья является главной жизненной ценностью для большинства российских подростков. Такие выводы обнародовал аналитический центр ВЦИОМ.

76% опрошенных подростков на первое место по важности поставили наличие крепкой семьи. В прошлом году данный показатель составлял 63%. В топ-5 наиболее важных жизненных ценностей также вошли справедливость, доброта, достоинство и патриотизм.

На вопрос: «Чего бы тебе хотелось достичь в жизни» — 56% опрошенных ответили: «Заниматься любимым делом». А вариант «создать счастливую семью, воспитать детей» занял лишь третье место в списке — 46%, уступив пункту «сделать карьеру» — 55%.

В опросе ВЦИОМ участвовали российские подростки, учащиеся 8—11-х классов.

Ранее стало известно, что в Татарстане количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 39% за год.

