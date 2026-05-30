МЧС Татарстана проверило около 70% детских лагерей перед летним сезоном

Всего к летнему сезону в республике подготовили 1656 объектов детского отдыха, включая стационарные и палаточные лагеря, санатории и лагеря дневного пребывания

В Татарстане продолжают проверять детские лагеря перед началом летнего сезона. Сейчас специалисты МЧС осмотрели около 70% объектов, уделяя особое внимание пожарной безопасности.

Как сообщил начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району Казани и поселку Юдино Айрат Гайнетдинов, во время проверок оценивают исправность пожарной сигнализации, систем водоснабжения для тушения пожаров и наличие огнетушителей.

Напомним, что ранее Татарстан открыл собственный детский лагерь в Анапе. Первая смена стартует 6 июня.

