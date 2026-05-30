В России разработана общедоступная программа обучения ИИ для школьников

Программа «Урок ИИ» — сквозной курс обучения искусственному интеллекту для школьников с 1-го по 11-й класс

Технопарк «Сколково» при участии Авито и одного из китайских университетов разработал программу «Урок ИИ» — сквозной курс обучения искусственному интеллекту для школьников с 1-го по 11-й класс. Учебные материалы общедоступны: любая школа России сможет бесплатно использовать их в формате дополнительного образования.

Методисты Авито участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы легли в основу заданий: это помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе. В мае 2026 года эксперты платформы провели первые пилотные уроки для младших классов в Гимназии Сколково и инновационной школе «Сколка». Такой подход формирует у детей не только техническую грамотность, но и устойчивый интерес к технологиям, внося вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии и кадрового потенциала страны.

Программа «Урок ИИ» закладывает базовую ИИ-грамотность с младшего возраста и включает такие темы для изучения: что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. Программирование и обучение моделей в начальной школе не предусмотрены — на этом уровне акцент делается на культуре работы c искусственным интеллектом. Сложность материала возрастает к средней и старшей школе, где появляются прикладные задачи и проектная работа.

В течение лета на сайте программы появятся обучающие материалы для средней и старшей школы.

«Для нас было важно стать партнерами программы «Уроки ИИ», в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от того, в каком регионе он живет и в какой школе учится. В рамках партнерства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход: когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем, формирует по-настоящему сильное технологическое поколение», — прокомментировал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту Авито.