В Казани продолжается снос здания центра «Планета Фитнес» — видео
Сейчас спецтехника разбирает основное здание
В Казани продолжается снос здания центра «Планета Фитнес» на улице Хади Такташа. Об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы.
По их словам, сейчас спецтехника разбирает основное здание.
О закрытии фитнес-клуба сети «Планета Фитнес», расположенного на ул. Х. Такташа, 24, стало известно в конце марта. По информации источника «Реального времени», землю под фитнес-центром выкупили. Подробности не уточнялись.
