Забирова Фарида Мухамедовна
Общая информация
Родилась 11 февраля 1954 года в г. Казани.
Образование
1976 г.— окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института.
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность
1976-1981 гг. — архитектор Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация».
1981-1986 гг. — начальник сектора охраны памятников истории и культуры.
1986-1992 гг. — начальник отдела Главного архитектурно-планировочного управления г. Казани.
C 1999 г. — директор ООО «Забир».
С 2009 г. — заметитель председателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, ул Лукницкого, 5
- Email: zfm.2000@ mail.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2020