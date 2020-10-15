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Забирова Фарида Мухамедовна

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Забирова Фарида Мухамедовна
Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родилась 11 февраля 1954 года в г. Казани.

Образование

1976 г.— окончила архитектурный факультет Казанского инженерно-строительного института.
Владеет английским языком.

Трудовая деятельность

1976-1981 гг. — архитектор Татарской специальной научно-реставрационной мастерской объединения «Реставрация».
1981-1986 гг. — начальник сектора охраны памятников истории и культуры.
1986-1992 гг. — начальник отдела Главного архитектурно-планировочного управления г. Казани.
C 1999 г. — директор ООО «Забир».
С 2009 г. — заметитель председателя Татарстанского республиканского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420032, ул Лукницкого, 5
  • Email: zfm.2000@ mail.ru

Дата последнего обновления: 15.10.2020

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