В казанский зоопарк привезут двух слонят, подаренных президентом Лаоса

Метшин выразил надежду, что слонята приедут в Казань до саммита Россия — АСЕАН или во время него

В казанский зоопарк привезут двух слонят, сообщил на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин. По его словам, их России подарил президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

— Мы очень рады такому событию. [Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич Мининиханов выразил готовность принять слонов в Казани, что было поддержано федеральными коллегами. Мы очень благодарны, что именно в преддверии саммита Россия — АСЕАН казанскому зоопарку, казанцам и гостям столицы [сделали] этот подарок, — рассказал Метшин.

По его словам, перевозка животного — это «целая войсковая операция, уравнение со множеством неизвестных». Метшин выразил надежду, что слонята приедут в Казань до саммита или во время него.

— У нас как раз [живет] мальчик Филимон. Две невесты едут к нему, — добавил мэр.

Напомним, в марте в зоопарке Казани родились два валлийских козленка. Детеныши «полны энергии, с любопытством познают мир и, конечно, с удовольствием пьют мамино молоко», говорили тогда в пресс-службе учреждения.

