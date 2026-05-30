Над соседней с Татарстаном Ульяновской областью сбили БПЛА

В РТ на данный момент действует режим «Беспилотная опасность»

За прошедшую ночь (в период с 20:00 мск 29 мая по 7:00 мас 30 мая) российские силы ПВО уничтожили 127 беспилотный летательный аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны. В числе регионов, где перехватили и уничтожили дроны, числится соседняя с Татарстаном Ульяновская область.

В этом списке также: Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская и Тульская области, Краснодарский край, Крым и акватория Азовского моря.

На данный момент в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность» и закрыт международный аэропорт в Казани. Накануне в республике вводили «Ракетную опасность», но информации о сбитом дроне не появилась.



Наталья Жирнова