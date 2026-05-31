В России утвердили новые врачебные специальности

С 1 сентября в перечень добавят должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога

Минздрав утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. По данным документа, с которым ознакомилось РИА «Новости», с 1 сентября в перечень добавят должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Также планируется исключить из списка устаревшие специальности, потерявшие актуальность: их функции передадут в более развернутые направления. С осени прекратится прием на следующие должности: врач — акушер-гинеколог цехового врачебного участка, врач-диабетолог, врач — клинический миколог, врач-лаборант, врач — лабораторный миколог, зубной врач.

Также в этот перечень вошли такие специализации, как врач — офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый участковый, врач — психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач — сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый и фельдшер-нарколог.



Кроме того, с 1 сентября 2028 года будет прекращен набор на должности:

врача‑бактериолога;

врача‑вирусолога;

врача‑паразитолога.

Специалисты, принятые на перечисленные должности до установленного срока, продолжат работать.

Напомним, недавно Минздрав предложил сократить срок выдачи больничного до трех дней для тех, кого за полгода четыре и более раз признавали нетрудоспособным по состоянию здоровья. При этом врач после истечения трехдневного больничного может как закрыть лист, так и продлить его.

Галия Гарифуллина