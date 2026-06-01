В художественном училище Казани объяснили, когда учитывают средний балл аттестата при приеме

Главный показатель — результаты творческих внутренних испытаний

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина сообщили, что средний балл аттестата у них не имеет значения, главный показатель — результаты творческих внутренних испытаний. Об этом «Реальному времени» сообщила замдиректора учебного заведения по учебной работе Екатерина Михеева.

— Балл по аттестату учитывается только в крайнем случае, когда дети набирают одинаковый балл за три вступительных экзамена и по итогу два абитуриента претендуют на последнее место. Только в данной ситуации мы смотрим средний балл в документе об образовании. Однако на практике это очень редкий случай, — сказала собеседница издания.

Она добавила, что самыми востребованными направлениями подготовки в училище являются живопись и дизайн. После окончания учебного заведения выпускники работают дизайнерами в разных студиях, преподают в художественных школах. Часть ребят трудятся на фрилансе, выполняя частные заказы, а живописцы в большинстве случаев едут учиться в университеты Москвы или Петербурга.

Зарплаты выпускников также разнятся в зависимости от места работы, направления и так далее. Однако в среднем они находятся на уровне 70—100 тыс. рублей в месяц.

Подробнее о стоимости обучения, программах подготовки и особенностях приема в других творческих училищах Казани — в материале «Реального времени».

Никита Егоров