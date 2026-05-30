Иран обвинил США в саботаже ближневосточных переговоров

Агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о несоответствии заявлений Трампа действительности

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с критикой политики США в отношении урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, президент США Дональд Трамп демонстрирует нежелание идти на дипломатическое урегулирование ситуации, передает Press TV.

Резаи отметил, что американский лидер в очередной раз подрывает усилия по налаживанию диалога, продолжая морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах.

Агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о несоответствии заявлений Трампа действительности. В частности, были опровергнуты утверждения американского президента о том, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов. Также недостоверными названы слова Трампа об уничтожении иранских запасов высокообогащенного урана.

Ситуация осложнилась после заявления министра обороны США Пита Хегсета, которое он сделал на международном форуме по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре, о готовности американских вооруженных сил возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе. Ранее сообщалось, что Трамп готовится принять финальное решение по иранской сделке, но после совещания в Белом доме никаких заявлений от американского лидера не поступило.

Наталья Жирнова