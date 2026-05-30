Иран обвинил США в саботаже ближневосточных переговоров

13:23, 30.05.2026

Агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о несоответствии заявлений Трампа действительности

Фото: Tianlei Wu на Unsplash

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с критикой политики США в отношении урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, президент США Дональд Трамп демонстрирует нежелание идти на дипломатическое урегулирование ситуации, передает Press TV.

Резаи отметил, что американский лидер в очередной раз подрывает усилия по налаживанию диалога, продолжая морскую блокаду и выдвигая чрезмерные требования на переговорах.

Агентство Fars со ссылкой на источники сообщило о несоответствии заявлений Трампа действительности. В частности, были опровергнуты утверждения американского президента о том, что Иран согласился открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход судов. Также недостоверными названы слова Трампа об уничтожении иранских запасов высокообогащенного урана.

взято с сайта whitehouse.gov

Ситуация осложнилась после заявления министра обороны США Пита Хегсета, которое он сделал на международном форуме по безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре, о готовности американских вооруженных сил возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров по ядерной программе. Ранее сообщалось, что Трамп готовится принять финальное решение по иранской сделке, но после совещания в Белом доме никаких заявлений от американского лидера не поступило.

Наталья Жирнова

