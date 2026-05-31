«Стрела-Ак Барс» вернула себе лидерство по потерянным очкам в чемпионате страны

Произошел разгром лидировавшего «Динамо» с двукратным преимуществом в итоге

Казанцы были сильнее в борьбе в коридорах. Фото: Реальное время

Уверенной победой со счетом 37:18 завершилась встреча действующего чемпиона России и обладателя Суперкубка «Стрелы-Ак Барс» и промежуточного лидера чемпионата московского «Динамо». Подробности в репортаже «Реального времени».

Казанская команда за один месяц сыграла со всеми сильнейшими представителями российского регби

Май выдался сказочным для казанских поклонников регби, которые смогли лицезреть поединки с красноярскими «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ», а завершали пиршество походом на игру с московским «Динамо». Календарь нынешнего сезона выдался таким, что казанская команда за один месяц сыграла со всеми сильнейшими представителями российского регби, а с «Динамо» и вовсе было два свидания.

Начало игры с «Динамо» выдалось личной сатисфакцией москвича Максима Шевцова. Он блестяще проявил себя в первом противостоянии между этими командам в 2022 году, после чего перешел в стан казанцев, забивал, подчас целыми сериями, но так и не смог стать игроком основы. Шевцову необходимо разреженное пространство, чтобы он мог проявить свой главный козырь — скорость, а в матчах равных противников это большая роскошь. Тем не менее, вернувшись в стан «Динамо», Максим проявил еще одну грань своего мастерства, нанеся такой точный удар, что согласно правилу 50-22 его команда получила право на коридор в максимальной близости от зачетки казанцев. Выбросив коридор, москвичи столкнулись с яростным сопротивлением стрелков, у которых последовательно отличились Герман Давыдов, Омари Гриняев, Йохан Тромп, но, даже несмотря на это, москвичи занесли попытку, которая на счету Джайдена Барона. Поскольку она осталась без реализации, то счет изменился в пользу гостей на 5:0. Вскоре они забили штрафной, огорчились отмене попытки, когда судьи углядели, что последний пас был сделан вперед.

Счет 8:0 выглядел неприятным на фоне того, что казанцы уже начали приучать своих болельщиков к тому, что уступают по ходу первого тайма. Отыгрались с 0:28 против «Енисея-СТМ», проиграли четвертьфинал Кубка России в Пензе местному «Локомотиву», как раз таки не сумев отыграть гандикап пензенцев.

Динамовцы с самого старта понеслись вперед. Реальное время / realnoevremya.ru

Во время реализации мяч попал в штангу ворот динамовцев

Пока зрители отгоняли от себя эти свежие, но неприятные воспоминания, казанцы успели выйти вперед. Две подряд попытки Эдди Людика, обе нереализованные Питером Стинкампом, изменили счет на 10:8. В первый раз Стинкампу особенно не повезло, мяч попал в штангу, но отскочил в поле.

Невезение продолжилось в дальнейшем, когда после потери мяча в атаке за москвичей сыграло уже неписанное правило «Хороший пас не пропадет», Швецов ударом ноги запустил атаку, которую завершил Максим Хильчук. Поскольку она была без реализации, то счет изменился на 10:15 в пользу москвичей.

В начале второго тайма динамовцы могли увеличить счет после разыгранного штрафного, но судьи углядели пас вперед в завершающей стадии и отменили попытку. А следующее изменение счета произошло без попытки — в регби и такое бывает. Семью очками в пользу казанской команды увенчался прорыв Йохана Тромпа к чужой зачетке. Счет изменился на 17:10 в пользу казанцев, помимо того, они получили численное преимущество, поскольку был удален Кортни Винаар. Уже в меньшинстве динамовцы могли сократить разницу в счете, но с простой позиции промахнулся со штрафного Лейтон Экстин.

Казанцы были сильнее в схватках. Реальное время / realnoevremya.ru

Казань получила бонусное очко за победу

В ответ на это стрелки провели затяжную атаку, реализовав регбийное большинство. Вышедшие на замену Арноут Малербе и Кобус Мораис поучаствовали в атаке, причем Мораис сделал пас, после которого Людик сделал хет-трик. Реализация Мораиса изменила счет на 24:15. Вышедший со скамейки удаленных Винаар реализовал штрафной 24:18. Матч переходил в эндшпильное окончание, после чего в «огне» были капитан казанцев Герман Давыдов и снайпер Кобус Мораис. Первый сделал прекрасный пас ногой, но голевой момент предотвратил Экстин, после чего Давыдов сделал попытку на дроп-гол, мяч едва не долетел до регбийных ворот.

Все перечисленные технические действия приводили к тому, что динамовцы нервничали, не могли перехватить инициативу, нарушали правила. У казанцев появились сразу два подряд шанса на исполнение штрафных ударов, и оба раза Коубс был точен. Причем вторая попытка исполнялась Мораисом практически с центра поля, правда, по центру. Оба раза южноафриканец был точен — 30:18.

Такой счет уже практически гарантировал победу, поскольку москвичам было необходимо заносить две попытки с реализацией, чтобы выиграть. Но казанцы не дали им возможности занести даже одну. Хотя шанс у динамовцев был, но «Стрела-Ак Барс» отбилась, после чего Степан Хохлов попытался убежать к чужой зачетке, быстро разыграв мяч, правда, находясь за спиной арбитра. Примерно так динамовцы открыли счет, на что судье указывал Герман Давыдов, но судья был непреклонен и свистел остановку во время всего затяжного забега Хохлова. Пришлось казанцам снова вставать в схватку, выигрывать ее и заносить попытку усилиями Богдана Федотко. Но судья отменил и ее, назначив коридор, который казанцы четко разыграли и снова занесли, теперь уже усилиями Евгения Каронова. Эту попытку признали легитимной, Мораис реализовал 37:18. Это не просто двукратное преимущество в чете «Стрелы-Ак Барс», но и бонусное очко за преимущество по попыткам 5:2.

Атака веером казанцев. Реальное время / realnoevremya.ru

Следующая игра в Пензе с местным «Локомотивом»

В итоги матча можно внести то, что казанцы были сильнее в таких важнейших компонентах, как схватки и коридоры, к которым были вопросы по предыдущим матчам. Последним вопросом осталось только в очередной раз проигранное начало. В случае с динамовцами — они потеряли в концовке игры травмировавшегося Кирилла Голосницкого и лидерство в процентном соотношении. У «Динамо» сейчас 15 очков, у «Стрелы-Ак Барс» — 12, и игра в запасе.

С железнодорожниками стрелкам предстоит встретиться в следующем туре, сыграв в Пензе против «Локомотива», который и выбил казанцев из розыгрыша Кубка России.



Наше противостояние с «Динамо» продолжится во втором круге. Реальное время / realnoevremya.ru