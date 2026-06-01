Оползень в Ключищах, юные кинологи и безопасность детей

Что покажут в новом выпуске «7 дней»

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В новом выпуске программы «7 дней» зрителям покажут, как жители Ключищей живут в ожидании решений после опасного оползня, который уже повредил инфраструктуру и приблизился к домам. Еще одной темой станет работа клуба «Юный кинолог» в Казани, где детей учат ответственному обращению с животными, а также проект «Сакла», разработанный для обучения детей правилам дорожного движения в современной интерактивной форме.

Причал в ловушке, дома под угрозой: оползень в Ключищах

Жители села Ключищи Верхнеуслонского района столкнулись с опасным оползнем: в конце апреля небольшая трещина в грунте начала стремительно увеличиваться и фактически разделила часть территории надвое. Провал образовался рядом с жилыми домами и дошел до частных участков — просели заборы, накренились деревья, а в отдельных местах земля ушла вниз более чем на два метра.

Особую тревогу вызывает то, что оползень подошел вплотную к домам. У семьи Филимончевых до дома, по словам местных жителей, остается около 11 метров. Кроме того, был поврежден газопровод, из-за чего подача газа в дома была временно прекращена. Есть опасения и за другие коммуникации: вместе со сползающим грунтом сместилась водопроводная труба, сохраняется риск повреждения линии электропередачи.

Спуск к пристани теперь затруднен, особенно для пожилых людей.

Возможных причин несколько, в районе связывают происходящее с высокой водой в Волге и переувлажнением почвы после теплой снежной зимы. Село расположено на склоне, поэтому такие процессы здесь особенно опасны. В администрации района также рассматривают версию, что движение грунта могли спровоцировать подземные ключи и особенности известнякового пласта, на котором лежит почва. Окончательные выводы должны сделать специалисты после геологической экспертизы.

Ситуацию осложняет то, что оползень произошел рядом с причалом, как раз накануне дачного сезона. Спуск к пристани теперь затруднен, особенно для пожилых людей: пройти еще можно, но только преодолевая опасные участки. Береговая линия выглядит так, будто пережила стихийное бедствие: повсюду тростник, ветки, доски и мусор, вынесенные водой.

По словам главы Верхнеуслонского района Евгения Варакина, укрепление берега пока затруднено из-за высокого уровня воды, который местами поднялся до 2,5 метра. Полноценные работы планируют рассматривать после спада воды. Результаты геоэкспертизы ожидаются 6 июня — именно они должны показать, что стало причиной обвала и какие меры необходимо принимать дальше. Пока же жители Ключищей живут в ожидании и тревоге.

От любви к животным — к профессии: как в Казани учат юных кинологов

В Казани развивается необычный и важный проект, который уже привлек внимание раиса республики Рустама Минниханова. В казанском клубе «Юный кинолог» дети знакомятся с основами культуры собаководства, учатся понимать животных, правильно ухаживать за ними и ответственно относиться к питомцам.

Идея создать такое направление несколько лет назад возникла у профессионального кинолога Дмитрия Дудкина. По его замыслу, работа с собаками помогает воспитывать в детях доброту, дисциплину и чувство ответственности. Здесь ребят учат не просто дрессировке, а прежде всего грамотному общению с животными и осознанию того, что быть хозяином — серьезная обязанность.

На прошлой неделе воспитанники клуба познакомились с двумя щенками алабая — мальчиком Алабаем и девочкой Аладжей. Этих собак Рустаму Минниханову передал национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Подарок стал символом уважения и дружбы между двумя республиками.

Занятия проходят на базе Городского детского эколого-биологического центра в Казани, где обучаются более 1,5 тысячи детей. Здесь работают кружки для юных экологов, биологов, садоводов и будущих ветеринаров. Для многих «Юный кинолог» становится не просто хобби, а первым шагом к профессии. Так, участница клуба Лера Шабанова уверенно говорит, что после школы хочет стать кинологом МВД.

ПДД с первых лет жизни

В канун Дня защиты детей следующий сюжет программы также был посвящен детям — их защите на дорогах. Центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ с этой целью реализовал проект «Сакла».

Центр безопасности жизнедеятельности Академии наук Республики Татарстан много лет разрабатывает пилотные проекты, которые позже становятся основой для решений уже на федеральном уровне. В мае в Общественной палате России специалисты центра представили доклад «Синергетический потенциал: наука, общество и безопасность», где речь шла о системном подходе к сохранению жизни и здоровья людей.

Работа центра выходит далеко за рамки дорожной обстановки на трассах и городских перекрестках. Общая цель — к 2030 году снизить смертность на дорогах в полтора раза, а к 2036-му — вдвое. Особое внимание уделяется детям.

Одним из самых перспективных проектов стал портал «Сакла», что в переводе означает «оберегать». Это интерактивная среда для обучения детей правилам дорожного движения на русском и татарском языках.

Инфоуроки, игры, квесты, электронная библиотека — все создано для поколения, для которого виртуальный мир стал естественной частью реальности. Сегодня на платформе зарегистрировано уже 63 тысячи пользователей.

Центр вошел в структуру Академии наук Татарстана два года назад, но его история началась 29 лет назад. Тогда по инициативе Рифката Минниханова, возглавлявшего республиканскую ГИБДД, стартовала работа, основанная на анализе реальных проблем. «Он приходил в детские сады и спрашивал: «Кого пристегивают?», а дети отвечали: «Родители нас прячут, когда видят сотрудника». Мы поняли, что без образовательных стандартов мы не сможем», — вспоминает директор центра Роза Ахмадеева. Именно этот подход и лег в основу деятельности «Саклы» — проекта, который помогает беречь жизнь с самого детства.

Подробнее о том, как работа центра позволила снизить за последние 10 лет аварийность в Казани на 40%, а смертность на дорогах города — в два раза, а также чем удивил Нуриевский фестиваль в этом году, интервью с начальником управления судебного департамента по Татарстану Зявдатом Салиховым и с композитором, народной артисткой Республики Татарстан, заслуженным деятелем искусств России и РТ Резедой Ахияровой, которая сегодня отмечает свой день рождения, можно посмотреть в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 1 июня, в 13:00, или на сайте телеканала.