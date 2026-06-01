Новости общества

14:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов утвердил выплаты ветеранам ВОВ в размере 100 тыс. рублей

10:29, 01.06.2026

Ветераны получат денежные средства в 2026 году

Минниханов утвердил выплаты ветеранам ВОВ в размере 100 тыс. рублей
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Татарстане ветеранам Великой Отечественной войны единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Ранее данный документ проходил антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, деньги выделяются в целях дополнительной социальной поддержки. Ветераны получат денежные средства в 2026 году.

Кабмину уже поручено обеспечить финансирование расходов по исполнению указа, а Минтруду республики — предоставление данной выплаты ветеранам.

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят штрафовать работодателей за отказ трудоустроить ветеранов СВО.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также