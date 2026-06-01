Минниханов утвердил выплаты ветеранам ВОВ в размере 100 тыс. рублей
Ветераны получат денежные средства в 2026 году
В Татарстане ветеранам Великой Отечественной войны единовременно выплатят по 100 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Ранее данный документ проходил антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, деньги выделяются в целях дополнительной социальной поддержки. Ветераны получат денежные средства в 2026 году.
Кабмину уже поручено обеспечить финансирование расходов по исполнению указа, а Минтруду республики — предоставление данной выплаты ветеранам.
Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят штрафовать работодателей за отказ трудоустроить ветеранов СВО.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».