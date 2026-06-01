Минниханов поздравил татарстанцев с Днем защиты детей: «Детство не возвращается, но остается в наших сердцах»

История праздника началась в 1857 году

Фото: Динар Фатыхов

Дети — это наше будущее и наша самая большая радость. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей республики с Днем защиты детей.

— Детство не возвращается, но остается в наших сердцах. Дарите детям тепло, учите не бояться ошибок и мечтать, верьте в каждый их шаг и всегда будьте рядом! С праздником, с Днем защиты детей! — написал руководитель республики в «МАКС».

Напомним, что первый праздник, посвященный детям, напоминающий современный День защиты детей, придумал американский пастор Чарльз Х. Леонард в 1857 году. Тогда в городе Челси во второе воскресенье июня он провел особую службу, которую посвятил детям.

Позже в 1925-м в Женеве провели Всемирную конференцию по благополучию детей, после которой в ряде стран появился День защиты детей. Однако тогда конкретную дату на конференции не предложили, поэтому государства выбрали собственные даты праздника.

Привычная россиянам дата Дня защиты детей появилась благодаря прокоммунистической организации — Международной демократической федерации женщин (МДФЖ). С 1950-го по их инициативе 1 июня отмечают День защиты детей.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по благосостоянию семей.

Никита Егоров