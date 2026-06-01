Российские средства ПВО ночью сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Беспилотники перехватили и уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской и другими областями
Российские средства ПВО минувшей ночью сбили над регионами России и Черным морем 72 украинских беспилотника.
Как сообщила пресс-служба Минобороны России, БПЛА перехватили и уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областями, а также Крымом.
Беспилотники пролетали над российскими регионами в период с 20:00 31 мая до 07:00 мск 1 июня.
Ранее сообщилось, что в Татарстане минувшей ночью вводили режим беспилотной опасности, который действовал около 4 часов.
