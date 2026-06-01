Казанские подростки смогут заработать в трудовых бригадах 9-10 тыс. рублей

Работа займет у школьников от трех до пяти часов в день

В этом году в трудовые бригады организованы 689 школьников. Они смогут заработать 9-10 тыс. рублей, рассказал на совещании в мэрии начальник управления образования Ирек Ризванов.

Работа займет у подростков от трех до пяти часов день. Размер оплаты составит свыше 9 тыс. рублей для школьников 14–15 лет и более 10 тыс. рублей для подростков 16–17 лет.

Записаться в бригаду можно через классных руководителей.

Напомним, этим летом в пришкольных лагерях Казани отдохнут почти 22,5 тыс. детей. Смены пройдут на базе 160 образовательных учреждений.



Галия Гарифуллина